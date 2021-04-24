24 Nis 2021 - 03:53- Gündem

Ege Denizi'nde Yine 3,8 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 01.53'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.