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24 Nis 2021 - 03:53- Gündem G: 24 Nis 2021 - 03:54

Ege Denizi'nde Yine 3,8 büyüklüğünde deprem

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 01.53'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
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Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 01.53'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin derinliğinin 8,8 kilometre olduğu belirtildi.
# deprem, kuşadası

24 Nis 2021 - 03:53 AA İzmir- Gündem

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