Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Nis 2021 - 20:59- Gündem G: 24 Nis 2021 - 21:00

24 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 40 bin 596 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 905 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi. Test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416, vefat sayısı 38 bin 11, ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# koronavirüs, Kovid-19, SAĞLIK, tedavi, test, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 24 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?, Bugünkü vaka sayısı son dakika haberleri

24 Nis 2021 - 20:59 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tartışmalar Sürerken Merkez Bankası Rezervlerini Açıkladı! İşte Rakamlar! mask
Tartışmalar Sürerken Merkez Bankası Rezervlerini Açıkladı! İşte Rakamlar!
İçişleri Bakanlığı Genelge ile duyurdu! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23-24 Nisan 2021 sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? mask
İçişleri Bakanlığı Genelge ile duyurdu! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23-24 Nisan 2021 sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı mask
Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı
Mısır'da korkunç tren kazası! Ölü sayısı 23'e yükseldi mask
Mısır'da korkunç tren kazası! Ölü sayısı 23'e yükseldi
Çevresel faktörler insan beynini etkiliyor mask
Çevresel faktörler insan beynini etkiliyor
Şehidin Ramazan Günaydın'ın kızından duygulandıran hareket mask
Şehidin Ramazan Günaydın'ın kızından duygulandıran hareket
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acun Ilıcalı Delirecekti, Devreye O Oyuncu Girdi! Şeyma Subaşı'ya Öyle Bir Gönderme Yaptı ki; Türkiye Çalkalandı... "Tokat Gibi" mask
Acun Ilıcalı Delirecekti, Devreye O Oyuncu Girdi! Şeyma Subaşı'ya Öyle Bir Gönderme Yaptı ki; Türkiye Çalkalandı... "Tokat Gibi"
Survivor'da Ada Yıkıldı, Her Şey Bitti! Acun Ilıcalı'nın Bile Gözleri Doldu... Herkes Merve Dedi Ama Yaşananlar Şok Etti! Zaman Durdu... mask
Survivor'da Ada Yıkıldı, Her Şey Bitti! Acun Ilıcalı'nın Bile Gözleri Doldu... Herkes Merve Dedi Ama Yaşananlar Şok Etti! Zaman Durdu...
Müge Anlı ve Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Rahmi Özkan Gitti, Müge Anlı Açıkladı! Rahmi Özkan Ayrıldı mı? mask
Müge Anlı ve Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Rahmi Özkan Gitti, Müge Anlı Açıkladı! Rahmi Özkan Ayrıldı mı?
Müge Anlı'ya Canlı Yayında Şok Saldırı! Milyonlar Nefesini Tuttu, Birçok Kişi Stüdyoya Geldi! Ayağa Kalktı ve Anlı'ya... mask
Müge Anlı'ya Canlı Yayında Şok Saldırı! Milyonlar Nefesini Tuttu, Birçok Kişi Stüdyoya Geldi! Ayağa Kalktı ve Anlı'ya...
Fahriye Evcen Hande Erçel'e Resmen Rest Çekti! Büyük Savaş Başladı... Makyajını Sildi, Filtreyi Kaldırdı ve Paylaştı! Erçel'in Tahtı Yıkılıyor... mask
Fahriye Evcen Hande Erçel'e Resmen Rest Çekti! Büyük Savaş Başladı... Makyajını Sildi, Filtreyi Kaldırdı ve Paylaştı! Erçel'in Tahtı Yıkılıyor...
Acun Ilıcalı'nın Servetini Görenlerin Dudakları Uçukluyor! "Ne Böyle Para Var, Ne de Para Birimi" Resmen Ayaklı Darphane! mask
Acun Ilıcalı'nın Servetini Görenlerin Dudakları Uçukluyor! "Ne Böyle Para Var, Ne de Para Birimi" Resmen Ayaklı Darphane!

GALERİ

Survivor Çağrı’dan İlk Açıklama Geldi! Bu Açıklamalar Ortalığı Ayağa Kaldırır! Tüm Dengeleri Değiştirdi! Meğer Acun Ilıcalı… mask
Survivor Çağrı’dan İlk Açıklama Geldi! Bu Açıklamalar Ortalığı Ayağa Kaldırır! Tüm Dengeleri Değiştirdi! Meğer Acun Ilıcalı…
Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor... mask
Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor...
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Yeniden Dönüyor! Yasak Elma Berk Oktay İçin Kökten Bitti! Tüm Hazırlıklar Yeniden Başladı! Veda Pozunu Verdi! mask
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Yeniden Dönüyor! Yasak Elma Berk Oktay İçin Kökten Bitti! Tüm Hazırlıklar Yeniden Başladı! Veda Pozunu Verdi!
Hande Erçel Yaktı Kavurdu Tutuşturdu! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Böyle Bir Poz Yok! Dekolteler Üst Üste… mask
Hande Erçel Yaktı Kavurdu Tutuşturdu! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Böyle Bir Poz Yok! Dekolteler Üst Üste…
Sefirin Kızı Dizisi Bitti, Tükendi! Yeni Bölüm Yangınları Yaktı Geliyor! Mutlu Son Yok, Hüngür Hüngür Ağlatacaklar… mask
Sefirin Kızı Dizisi Bitti, Tükendi! Yeni Bölüm Yangınları Yaktı Geliyor! Mutlu Son Yok, Hüngür Hüngür Ağlatacaklar…
Emanet Dizisi Final Tarihi Açıklandı! mask
Emanet Dizisi Final Tarihi Açıklandı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL