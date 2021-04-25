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25 Nis 2021 - 01:15- Gündem G: 25 Nis 2021 - 01:16

Kandil'de 4 Hedef Vuruldu

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Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
# hava harekatı, kandil, Milli Savunma Bakanlığı, msb

25 Nis 2021 - 01:15 AA Ankara- Gündem

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