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26 Nis 2021 - 21:37- Gündem G: 26 Nis 2021 - 21:38

Enerjide dijital dönüşüm başladı

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Enerji verimliliğini maksimize etmek, önleyici ve kestirimci bakım yapmak isteyen firmalar KIO (Klemsan Internet Objects) IoT platformu ile dijital dönüşüm dünyasına adım atıyor.
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Klemsan R&D departmanı tarafından geliştirilen KIO (Klemsan Internet Objects), 2017 yılından bu yana müşterilerine başta enerji verimliliği olmak üzere IoT çözümleri sunuyor. Enerji verimliliğinin öneminin giderek arttığı günümüzde, firmalar da bu alanda çözümler arıyor. KIO, firmalara bu alanda bir reçete sunarak firmaların enerji tasarrufu başta olmak üzere işletmelerinde verimlilik projeleri yapmalarına olanak sağlıyor.

Firmaların uçtan uca dijital enerji yönetimini sağlayan KIO yazılımı marka bağımsız bir çözüm sunuyor. Sahada yer alan çeşitli marka ve model cihazların sisteme eklenmesi, birlikte çalışılabilirlik (interoperability) ve ölçeklendirilebilirlik (scalability) kabiliyetini artırıyor. Nesnelerin Interneti (IoT) alt yapısını kullanan KIO, üçüncü parti yazılımlarla entegrasyon sağıyor.
# dijital, teknoloji, dönüşüm

26 Nis 2021 - 21:37 - Gündem

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