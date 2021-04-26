Enerjide dijital dönüşüm başladı

Klemsan R&D departmanı tarafından geliştirilen KIO (Klemsan Internet Objects), 2017 yılından bu yana müşterilerine başta enerji verimliliği olmak üzere IoT çözümleri sunuyor. Enerji verimliliğinin öneminin giderek arttığı günümüzde, firmalar da bu alanda çözümler arıyor. KIO, firmalara bu alanda bir reçete sunarak firmaların enerji tasarrufu başta olmak üzere işletmelerinde verimlilik projeleri yapmalarına olanak sağlıyor.
Firmaların uçtan uca dijital enerji yönetimini sağlayan KIO yazılımı marka bağımsız bir çözüm sunuyor. Sahada yer alan çeşitli marka ve model cihazların sisteme eklenmesi, birlikte çalışılabilirlik (interoperability) ve ölçeklendirilebilirlik (scalability) kabiliyetini artırıyor. Nesnelerin Interneti (IoT) alt yapısını kullanan KIO, üçüncü parti yazılımlarla entegrasyon sağıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.