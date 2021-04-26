İşini kaybedenlere Vodafone'den 'tarife' desteği

Vodafone, "Bu işte Birlikteyiz" platformuyla pandemide işini kaybedenlere destek olmaya hazırlanıyor.

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve Habitat Derneği’nin de katkıda bulunduğu platformda, iş arama sürecinde olanlar için kişisel eğitim ve yetenek programlarına erişim imkânının yanı sıra bol internet içeren indirimli bir tarife sunacak.

Vodafone müşterileri, iş arayanlara özel geliştirilen ve 6 GB mobil internet, 750 dakika, 250 SMS içeren “Birlikteyiz” tarifesine 6 ay boyunca 39 TL yerine sadece 9 TL’den sahip olabilecek. “Bu işte Birlikteyiz” platformuyla, iş arayanlara toplam 13 milyon TL’lik fayda sağlanması hedefleniyor.