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26 Nis 2021 - 23:29- Gündem G: 27 Nis 2021 - 01:07

Tam Kapnmada Kamu kurumlar açık mı, kapanacak mı? Kamu uzaktan çalışma nasıl olacak?

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Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel, uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.

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3. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

Bu dönemde;

- Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır.

4. İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde belirlenen esaslara göre hareket edilecektir.

5. Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır.

6. Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır.

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel, uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek

Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.

Kısıtlama döneminde seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek.

Genelge Gelişmeleri ile haber güncellenecek....

# Tam Kapnmada Kamu kurumları açık mı, Kamu kurumlar açık mı, Kamu kurumlar kapalı mı, Kamu uzaktan çalışma nasıl olacak

26 Nis 2021 - 23:29 - Gündem

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