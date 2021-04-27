Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Nis 2021 - 00:27- Gündem G: 27 Nis 2021 - 00:28

Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr

ABONE OL Google News Sayfamız

Şimdiye kadarki en yüksek araç üretimi ve teslimatını gerçekleştiren şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 arttı
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Tesla, 2021'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artışla 10,4 milyar dolara yükseldi. Şimdiye kadarki en yüksek araç üretim ve teslimatı gerçekleştirdiğini duyuran şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 5,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net kârı ise yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2638 artarak 438 milyon dolara çıktı. Tesla'nın net kârı geçen yılın ilk çeyreğinde 16 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ilk çeyreğinde 0,23 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın ilk çeyreğinde 0,93 dolar olarak kaydedildi.

Tesla, ocak-mart döneminde küresel çapta 184 bin 800 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

# gelir, kar, Tesla, elan musk tesla

27 Nis 2021 - 00:27 AA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi mask
Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi
İşini kaybedenlere Vodafone'den 'tarife' desteği mask
İşini kaybedenlere Vodafone'den 'tarife' desteği
Enerjide dijital dönüşüm başladı mask
Enerjide dijital dönüşüm başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları açıklandı? Tam Kapanma Nedir? Tam Kapanma Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? mask
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları açıklandı? Tam Kapanma Nedir? Tam Kapanma Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak! Bölge Ekonomisine değer Katıyor... mask
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak! Bölge Ekonomisine değer Katıyor...
Şehit ateşi Tekirdağ'ı yaktı mask
Şehit ateşi Tekirdağ'ı yaktı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı Türkiye'yi Ayaklandırdı! Canlı Yayında Sinir Krizine Girdi, Hayranları Milyonlarca Destek Mesajı Attı! Büyük Olay, Dalga Geçtiler! mask
Müge Anlı Türkiye'yi Ayaklandırdı! Canlı Yayında Sinir Krizine Girdi, Hayranları Milyonlarca Destek Mesajı Attı! Büyük Olay, Dalga Geçtiler!
A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Çıldırtmıştı! Çiçeksepeti Rest Çekti Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtıyor... mask
A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Çıldırtmıştı! Çiçeksepeti Rest Çekti Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtıyor...
Survivor’da Aşıklar Ortaya Çıktı! Ayşe Tüm Detayları Tek Tek Açıkladı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Tripler Havada Uçuştu! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Aşıklar Ortaya Çıktı! Ayşe Tüm Detayları Tek Tek Açıkladı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Tripler Havada Uçuştu! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmacından Tüyleri Ürperten Açıklama! Masterchef Jüri Koltuğunda Oturmaya Kararını Verdi! Tüm Açıklamasını Yaptı! mask
Masterchef Yarışmacından Tüyleri Ürperten Açıklama! Masterchef Jüri Koltuğunda Oturmaya Kararını Verdi! Tüm Açıklamasını Yaptı!
Acun Ilıcalı'nın Canı, Ciğeri Gitti! Acilen Hastaneye Kaldırdılar, Büyük Şok! Milyonlar Donakaldı, Herkes "Kovuldu" Diyordu... mask
Acun Ilıcalı'nın Canı, Ciğeri Gitti! Acilen Hastaneye Kaldırdılar, Büyük Şok! Milyonlar Donakaldı, Herkes "Kovuldu" Diyordu...
Acun Ilıcalı Çaresizliğin Dibine Battı! Şeyma Subaşı "Servet Öyle Olmaz Böyle Olur" Deyince, Ortalık Karıştı! "Nafaka Parasıyla..." mask
Acun Ilıcalı Çaresizliğin Dibine Battı! Şeyma Subaşı "Servet Öyle Olmaz Böyle Olur" Deyince, Ortalık Karıştı! "Nafaka Parasıyla..."

GALERİ

Tam Kapnmada İş yerleri kapatıldı mı? Fabrikalar kapanacak mı? Ankara'da Hangi iş yerleri açık ya da kapalı olacak? mask
Tam Kapnmada İş yerleri kapatıldı mı? Fabrikalar kapanacak mı? Ankara'da Hangi iş yerleri açık ya da kapalı olacak?
Seren Serengil Büyük Tehdit Altında! Hem Küfür Yedi, Hem Tehdit Edildi... Canı Tehlikede Olabilir, Hayranları Nöbet Bekliyor! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Seren Serengil Büyük Tehdit Altında! Hem Küfür Yedi, Hem Tehdit Edildi... Canı Tehlikede Olabilir, Hayranları Nöbet Bekliyor! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Şampiyonlara Ankara'da Muhteşem Karşılama... mask
Şampiyonlara Ankara'da Muhteşem Karşılama...
Trendyol Resmen Çıldırdı, Deliye Döndü! Sudan Ucuz Ürün Satıyor, Milyonlar Şok! 3 Gün Sürecek... Geri Sayım Başladı! Son 3 Gün... mask
Trendyol Resmen Çıldırdı, Deliye Döndü! Sudan Ucuz Ürün Satıyor, Milyonlar Şok! 3 Gün Sürecek... Geri Sayım Başladı! Son 3 Gün...
Mucize Doktor İzleyicileri Çıldırdı! Televizyonu Kıranlar Var... Artık Yayınlanmayacak, İşte O Tarih! Çöktü, Gidiyor! mask
Mucize Doktor İzleyicileri Çıldırdı! Televizyonu Kıranlar Var... Artık Yayınlanmayacak, İşte O Tarih! Çöktü, Gidiyor!
Müge Anlı Türkiye'yi Ayaklandırdı! Canlı Yayında Sinir Krizine Girdi, Hayranları Milyonlarca Destek Mesajı Attı! Büyük Olay, Dalga Geçtiler! mask
Müge Anlı Türkiye'yi Ayaklandırdı! Canlı Yayında Sinir Krizine Girdi, Hayranları Milyonlarca Destek Mesajı Attı! Büyük Olay, Dalga Geçtiler!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL