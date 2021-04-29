29 Nis 2021 - 03:29- Gündem

Pençe-Yıldırım'da bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs alanına terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile saldırı yapıldı. Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.