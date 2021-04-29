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29 Nis 2021 - 03:29- Gündem G: 29 Nis 2021 - 03:30

Pençe-Yıldırım'da bir askerimiz şehit oldu

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Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs alanına terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile saldırı yapıldı. Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.
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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin şehit olduğunu duyurdu. 22 yaşındaki Gökçe'nin şehadet haberi Amasya'daki ailesine verildi.  Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
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29 Nis 2021 - 03:29 - Gündem

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