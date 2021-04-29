ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin şehit olduğunu duyurdu. 22 yaşındaki Gökçe'nin şehadet haberi Amasya'daki ailesine verildi. Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
29 Nis 2021 - 03:29- Gündem Güncelleme: 29 Nis 2021 - 03:30
Pençe-Yıldırım'da bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs alanına terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile saldırı yapıldı. Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.