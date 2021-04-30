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30 Nis 2021 - 00:16- Gündem G: 30 Nis 2021 - 00:21

30 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye'de 37 bin 674 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 715 oldu.

Son 24 saatte 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi. Test sayısı 46 milyon 996 bin 712'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, vefat sayısı 39 bin 737, ağır hasta sayısı 3 bin 581 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Tam kapanma dönemi başladı

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarının ve ağır hastalığı olanların 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacak.

- 5 milyar lira bütçeli destek programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanında yaptığı konuşmada, KOSGEB vasıtasıyla Kovid-19 sebebiyle gelir kaybına uğramasına rağmen istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler için, 5 milyar lira bütçeli destek programı başlatıldığını açıkladı.

İş sözleşmesi fesih yasağını 30 Haziran'a, kısa çalışma ödeneğinin süresinin nisan başından haziran sonuna kadar uzatıldığını belirten Erdoğan, "Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere, hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı da 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatacaklarını duyuran Erdoğan, "Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." diye konuştu.

- BioNTech aşısının ikinci doz randevuları güncellenebilecek

Sağlık Bakanlığı, ikinci doz BioNTech aşısı için alınan randevuların ilk dozdan 6-8 hafta sonrasına denk gelecek şekilde güncellenebileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BioNTech aşısındaki mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak, birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar alındığı aktarıldı.

İkinci doz için randevu alanların, mevcut randevu gününde aşı olabilecekleri gibi randevularını yeni karar doğrultusunda da güncelleyebilecekleri belirtilen açıklamada, yeni randevu alacaklar için ise 6-8 hafta kararının dikkate alınacağı kaydedildi.

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30 Nis 2021 - 00:16 AA Ankara- Gündem

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