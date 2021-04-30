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30 Nis 2021 - 03:25- Gündem G: 30 Nis 2021 - 03:26

Kısa Çalışma Ödemeleri Hangi Tarihte Yapılacak?

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Pandemi sürecinde işverenlere adeta can simidi olan Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzarken, uygulamadan sadece daha önce faydalananlar yararlanabilecek.
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İSTANBUL (İGFA)- Kısa Çalışma Ödeneği geçtiğimiz yılın sonunda son kez 3 aylığına uzatılmış ve son tarih 31 Mart 2021 olarak belirlenmişti. 31 Martta uygulamanın son bulmasının ardından birçok sektör pandeminin gidişatı ve kısıtlamalar nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği'nin tekrar uzatılmasını talep etti. Bu çağrıya karşılık geçtiğimiz hafta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yanıt geldi. Kısa Çalışma Ödeneği nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde 3 ay daha uzatıldı.

YENİ BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları en son 31 Ocak 2021 tarihinde yapılabilmişti. Bu tarihten sonra herhangi bir yeni başvuru söz konusu değil. Bu uzatmadan da sadece önceden başvuru yapmış olanlar faydalanabilecek, yeni bir başvuru kabul edilmeyecek. Mart ayında Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanan firmalar için uygulama, İŞKUR tarafından otomatik olarak işleme konacak. Daha önce Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanıp mart ayında bu desteği almayan firmaların ise İŞKUR’a bildirim yapmaları gerekecek.

Bunun yanı sıra daha önceden Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmış çalışan listesi de değişebiliyor. Firmalar yine “oran exceli”ni doldurup İŞKUR’a mail atabilecek. Daha önce Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmayan personeller yeni listede yer alamayacak.

ÖDEMELER HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Bu uzatmayla birlikte ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı fakat bundan önceki dönemlerde ödemeler her ayın beşinde doğrudan çalışanların hesaplarına yatıyordu. İŞKUR’da IBAN bilgisi bulunmayan çalışanlar ise PTT Bank aracılığı ile ödemelerini alabiliyorlardı. Eğer bu konuda bir değişiklik yapılmazsa önümüzdeki üç ayda da her ayın beşinde ödemeler yapılacak.

# Kısa Çalışma Ödeneği,  pandemi , şirket, ekonomi

30 Nis 2021 - 03:25 - Gündem

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