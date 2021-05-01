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01 May 2021 - 02:35- Gündem G: 01 May 2021 - 02:36

Çek ve kambiyo senetlerinin ibraz süreleri ertelendi

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Resmi Gazete'de, 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. EPDK tarafından lisans kullanımına yönelik düzenlemeye gidilen kanunun geçici maddesine ise, çek ve kambiyo senetlerinin 30 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında olan ibraz süreleri 1 Haziran'dan sonrasına ertelendi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülke geneli 17 Mayıs'a kadar geçerli olacak tam kapanma nedeniyle hak kayıplarının önlenmesine yönelik bir dizi tedbirler aldı. Mecliste kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kanunun 15. maddesinde yer alan geçici maddelere göre, COVID-19 ile mücadele kapsamında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında ibraz edilemeyeceği, 1 Haziran'dan itibaren kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği bildirildi.

Ayrıca kanunun geçici maddesinde yer alan hükümlere göre çeklerin ibraz süresindeki tarihler aralığında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında da icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve başlamış olan takiplerin durdurulacağı kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'deki ilgili karara ulaşmak için tıklayıp, okuyabilirsiniz.

# çek, senet, kambiyo, erteleme

01 May 2021 - 02:35 Bursa- Gündem

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