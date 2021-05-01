Esnaf ve tacirlere destek süreleri uzatıldı

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Nisan tarihli gazetenin 31470 sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair kararlar alındı.

HİBE VE KİRA DESTEK SÜRELERİ 1 AY DAHA UZATILDI

Buna göre Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmesi kararlaştırılan ve daha önce 3 ay olarak açıklanan aylık 1000 liralık hibe desteğinin süresi bir ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı. Destekten yararlananlardan iş yerleri kira olanlara, büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira şeklinde uygulanan kira desteğinin süresi de 3 aydan 4 aya yükseltildi.

KONAKLAMADA YÜZDE 1 KDV'YE DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarda ayrıca mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'lerde turizmciler için değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden ve gecelemelerde yüzde 1 olan KDV'nin 30 Haziran'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA GÜNCELLEME

Öte yandan işten çıkarma yasağına dair sürede de güncelleme yapıldı. 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İş Kanunu'nun 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici 10. maddesine göre; "...Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir" hükmü yer alıyor.