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02 May 2021 - 11:33- Belediyeler G: 02 May 2021 - 11:34

Ramazan ayında esnafa destek

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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayının başından bugüne ilçenin dört bir yanında faaliyet gösteren 870 kuaför dükkanına bin 400 ramazan kolisi ulaştırdı. Ramazan ayında esnafa destek, Kuaför, kahvehane ve dolmuşçulara Ramazan kolisi.
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Yenimahalle Belediyesi pandemi sürecinde zor günler geçiren ilçe esnafını yalnız bırakmadı. Ramazan ayının gelmesi ile taksici esnafına Ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştiren belediye ekipleri şimdide 1 yıldır mali açıdan sıkıntılı günler geçiren bay bayan kuaförleri kahvehane çalışanları ve dolmuş esnafına yardım kolisi dağıttı.

870 KUAFÖR 164 KAHVEHANE VE 110 DOLMUŞ ESNAFINA YARDIM KOLISI

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayının başından bugüne ilçenin dört bir yanında faaliyet gösteren 870 kuaför dükkanına bin 400 ramazan kolisi ulaştırdı. Bunun yanında ekonomik olarak 1 yılı aşkın süredir sıkıntılı günler yaşayan kahvehane çalışanlarını da unutmayan belediye ilçede bulunan 164 kahvehaneyi tek tek ziyaret ederek 328 adet Ramazan kolisi dağıttı. Öte yandan Yenimahalle bölgesinde durağı bulunan 112 dolmuş esnafına da belediye ekipleri tarafından yardım kolileri teslim edildi.

Ramazan ayında esnafa yönelik hayata geçirilen sosyal yardım projelerinin dışında vatandaşlar için de çalışma yürüten Yenimahalle Belediyesi Derman Market aracılığı ile ihtiyacı olan ailelere destek olurken pandemi sürecinde evlere yemek dağıtımı ve hastane bahçelerinde çorba ve kumanya dağıtımı gibi hizmetleri de aralıksız sürdürüyor.

YAŞAR TÜM GÜCÜMÜZLE VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Yenimahallede zor gününde vatandaşın yalnız bırakılmadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Pandemi nedeniyle gerek esnafımız gerekse vatandaşımız çok zor günler geçiriyor. Devletin yetkili kurumları tarafından alınan kapanma kararı nedeniyle günlük ücret kazanarak hayatını devam ettiren birçok vatandaşımız büyük zorluk çekiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak kendi imkanlarımız ve yetki çerçevemiz içerisinde bu sıkıntılı süreçte vatandaşı yalnız bırakmıyor esnafımıza ve ilçe sakinlerine elimizden gelen desteği veriyoruz. Hep birlikte gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uyarak ihtiyaç sahibi vatandaşa birlikte destek olarak bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum dedi.

# dolmuşçu, Kuaför, kahvehane, ramazan kolisi, Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

02 May 2021 - 11:33 - Belediyeler

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