Kahramankazan Millet Bahçesi

Ağustos ayında açılması planlanan ve tamamlandığında yalnızca Kahramankazana değil Ankaraya da önemli bir yeşil alan kazandıracak Kahramankazan Millet Bahçesinde yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeşil alanların yanı sıra birçok donatıyı da bünyesinde barındıracak Millet Bahçesi şehrin gürültüsünden uzaklaşarak rahatlamak ve nefes almak isteyenlerin uğrak noktası olacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un en büyük vaadi olan Kahramankazan Millet Bahçesinde yapım çalışmaları sürüyor. TOKİ tarafından yapım çalışmaları sürdürülen Millet Bahçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 191 dönümlük alan üzerine kurulacak. Tamamlandığında Kahramankazanın çehresini değiştirmekle kalmayıp Ankaraya da önemli bir değer katacak olan Millet Bahçesinin ağustos ayında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

BIRÇOK DONATI YER ALIYOR

191 dönümlük alan üzerine kurulacak Kahramankazan Millet Bahçesinin içerisinde birçok donatı yer alacak. Millet Bahçesinde spor kompleksleri bisiklet yolu Millet Kıraathanesi amfi tiyatro sanat sokağı yöresel ürünler pazarı botanik parkı çocuk müzesi festival alanı sanat atölyeleri Şehitler Yolu Ata Sporları Merkezi kreş çocuk oyun alanları koşu ve yürüyüş parkurları yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak.

ANKARALILARIN UĞRAK NOKTASI OLACAK

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yapım çalışmalarını yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Millet bahçesinin Ağustos ayında hizmete girmesini hedeflediklerini belirten Oğuz çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü söyledi. Millet bahçesinin yalnızca ilçelerine önemli bir değer katmakla kalmayacağını aynı zamanda Ankara için de önemli bir yeşil alan olacağını vurgulayan Oğuz "Ankara kent merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Kahramankazan Millet Bahçemiz şehrin gürültüsünden kurtularak rahat bir nefes almak isteyenlerin de uğrak noktası olacak. Kahramankazanımızın çehresini değiştirecek olan Millet Bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile tüm emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.