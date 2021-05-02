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02 May 2021 - 22:09- Gündem G: 02 May 2021 - 22:10

2 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye'de 25 bin 980 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 240 bin 145 test yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu.

Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi. Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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02 May 2021 - 22:09 AA Ankara- Gündem

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