Haberler Ankara Haberler Ankara
03 May 2021 - 02:24- Gündem G: 03 May 2021 - 02:25

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara belgeli yanıt

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama:"İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir" "Bu hasta kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde Kovid ölüsü olarak kayıtlıdır"
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hasta yakınının sosyal medya hesabından paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, "İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir hasta yakınının sosyal medyadan paylaştığı ölüm belgesi ile Kovid-19 tedavisi gören hastanın ölüm belgesinde yazan bilgilerden yola çıkarak, kişinin Kovid ölümünün saklandığının iddia edildiğini belirterek, hasta yakınının ve bazı siyasilerin paylaştığı belge ile kayıtlardaki ölüm belgesini paylaştı.

Cemal Küçükşahin'in bir vakıf üniversitesi hastanesinde Kovid-19 tedavisi görürken vefat ettiğini, kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorun ölüm nedenine "bulaşıcı olmayan hastalık" bilgisi girerek ölüm belgesini onayladığı ifade eden Koca, "Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir." bilgisini verdi.

Hastanın 30 Nisan 2021 tarihinde ölüm raporunun hekim tarafından onaylandığını ve üst komisyon incelemesi sonrası 2 Mayıs 2021 tarihinde hekime rapor iade edilerek, hastanın Kovid-19 pozitif olduğunun ve bunun tanıda belirtilmesi gerektiğinin hatırlatıldığını aktaran Koca, hekimin de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onayladığını vurguladı.

Raporun son halini sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bu hasta, kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde Kovid ölüsü olarak kayıtlıdır. İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir. Hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış olmasının nedeni tedavisi 23 gün süren hastamızın bir süre sonra PCR test sonucunun negatif çıkmış olmasıdır. Hekim burada bulaşıcı bir durum kalmadığına hükmetmiştir ve nihai karar verici hekimin kendisidir. Özetle bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi Kovid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur."

Bakan Koca, açıklamasının sonunda Küçükşahin'e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

# Fahrettin Koca, Kovid-19, ölüm belgesi, Sağlık Bakanı

03 May 2021 - 02:24 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Manuel doldurulan Çalışma İzni Görev Belgesi'nin geçerlilik süresi 7 Mayıs'a uzatıldı mask
Manuel doldurulan Çalışma İzni Görev Belgesi'nin geçerlilik süresi 7 Mayıs'a uzatıldı
Türk Eğitim-Sen'den Çalıştay! Öğretmen Yetiştirmenin Geliştirilmesi Hedeflendi! mask
Türk Eğitim-Sen'den Çalıştay! Öğretmen Yetiştirmenin Geliştirilmesi Hedeflendi!
Bulgaristan Müslümanları "Kardeşlik Sofrası"nda buluştu mask
Bulgaristan Müslümanları "Kardeşlik Sofrası"nda buluştu
Esnaf ve tacirlere destek süreleri uzatıldı mask
Esnaf ve tacirlere destek süreleri uzatıldı
Çek ve kambiyo senetlerinin ibraz süreleri ertelendi mask
Çek ve kambiyo senetlerinin ibraz süreleri ertelendi
Hangi aşı tercih edilmeli? mask
Hangi aşı tercih edilmeli?
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı... mask
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı...
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren Skandal Aşk İtirafı! Sonunda Belli Oldu, 2 Aydır İddia Ediliyordu! Ortaya Çıktı... Adada Yaşadılar! mask
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren Skandal Aşk İtirafı! Sonunda Belli Oldu, 2 Aydır İddia Ediliyordu! Ortaya Çıktı... Adada Yaşadılar!
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil... mask
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil...
Trendyol “Bu Kadarı da Şaka” Dedirtti! BİM Market'i Çileden Çıkarttı! %50’ye Varan İndirimini Başlattı, Uygulama Çökme Noktasına Geldi! mask
Trendyol “Bu Kadarı da Şaka” Dedirtti! BİM Market'i Çileden Çıkarttı! %50’ye Varan İndirimini Başlattı, Uygulama Çökme Noktasına Geldi!
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor... mask
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor...
Masumlar Apartmanı Dizisi Tarihe Karışıyor! Final Tarihi Açıklandı, Milyonlar Çılgına Döndü! Sadece Bir Kaç Bölüm Sonra... mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Tarihe Karışıyor! Final Tarihi Açıklandı, Milyonlar Çılgına Döndü! Sadece Bir Kaç Bölüm Sonra...

GALERİ

Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 3 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 3 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
Ankara’da Güzellik Merkezleri, Kuaförler Kapalı mı Tam Kapanmada Berberler Açık mı? mask
Ankara’da Güzellik Merkezleri, Kuaförler Kapalı mı Tam Kapanmada Berberler Açık mı?
Emeklileri Müjdeli Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi! mask
Emeklileri Müjdeli Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi!
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı? mask
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı?
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır? mask
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır?
İşten Çıkarma Yasağı İle İlgili Önemli Karar Alındı! Resmi Gazete'de Değişiklik Yayınlandı! mask
İşten Çıkarma Yasağı İle İlgili Önemli Karar Alındı! Resmi Gazete'de Değişiklik Yayınlandı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL