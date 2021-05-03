Haberler Ankara Haberler Ankara
03 May 2021 - 02:32- Spor G: 03 May 2021 - 02:35

Juventus, Ronaldo ile geri döndü!

ABONE OL Google News Sayfamız

Juventus, Udinese engelini Cristiano Ronaldo ile geçti. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli yıldızının attığı gollerle Udinese’yi 2-1 yendi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Juventus, deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti. Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan mücadelede ligde üst sıralara oynayan Juventus ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Nahuel Molina ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, Udinese'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarının son anlarında Juventus’ta sahneye çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 83. dakikada penaltıdan attığı golle önce eşitliği sağladı, ardından 89. dakikada konuk takıma öne geçiren golü attı: 1-2.

Böylece Juventus, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, puanını 69 yaptı ve puan tablosunda 3. basamakta yer aldı. Udinese ise 39 puanla 11. sırada yer buldu.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral bu maçın kadrosunda yer almazken, Udinese'de top koşturan Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan ise ilk 11'de başladığı mücadelede 72. dakikada yerini Fernando Forestieri'ye bıraktı.

Serie A’nın 34. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Lazio-Genoa: 4-3

Bologna-Fiorentina: 3-3

Napoli-Cagliari: 1-1

Sassuolo-Atalanta: 1-1.

# Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A, Juventus, Udinese

03 May 2021 - 02:32 AA - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Juventus,Ronaldo ile geri döndü! mask
Juventus,Ronaldo ile geri döndü!
Rusya'da şampiyon Zenit mask
Rusya'da şampiyon Zenit
Hakan Çalhanoğlu gol attı, Milan kazandı mask
Hakan Çalhanoğlu gol attı, Milan kazandı
Süper Lig'de Denizlispor Son Çıkmazda! Galip Gelemezse Lig'e Veda Edecek! mask
Süper Lig'de Denizlispor Son Çıkmazda! Galip Gelemezse Lig'e Veda Edecek!
Gaziantep Hasreti Bitirdi! Deplasman Çıkmazını Kırdı! mask
Gaziantep Hasreti Bitirdi! Deplasman Çıkmazını Kırdı!
Formula 1 Hazırlıkları Başladı! Türkiye Kalıcı Olmak İçin Uğraşıyor! mask
Formula 1 Hazırlıkları Başladı! Türkiye Kalıcı Olmak İçin Uğraşıyor!
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı... mask
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı...
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren Skandal Aşk İtirafı! Sonunda Belli Oldu, 2 Aydır İddia Ediliyordu! Ortaya Çıktı... Adada Yaşadılar! mask
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren Skandal Aşk İtirafı! Sonunda Belli Oldu, 2 Aydır İddia Ediliyordu! Ortaya Çıktı... Adada Yaşadılar!
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil... mask
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil...
Trendyol “Bu Kadarı da Şaka” Dedirtti! BİM Market'i Çileden Çıkarttı! %50’ye Varan İndirimini Başlattı, Uygulama Çökme Noktasına Geldi! mask
Trendyol “Bu Kadarı da Şaka” Dedirtti! BİM Market'i Çileden Çıkarttı! %50’ye Varan İndirimini Başlattı, Uygulama Çökme Noktasına Geldi!
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor... mask
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor...
Masumlar Apartmanı Dizisi Tarihe Karışıyor! Final Tarihi Açıklandı, Milyonlar Çılgına Döndü! Sadece Bir Kaç Bölüm Sonra... mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Tarihe Karışıyor! Final Tarihi Açıklandı, Milyonlar Çılgına Döndü! Sadece Bir Kaç Bölüm Sonra...

GALERİ

Konya'da bir lokantada patlama meydana geldi mask
Konya'da bir lokantada patlama meydana geldi
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 3 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 3 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
Ankara’da Güzellik Merkezleri, Kuaförler Kapalı mı Tam Kapanmada Berberler Açık mı? mask
Ankara’da Güzellik Merkezleri, Kuaförler Kapalı mı Tam Kapanmada Berberler Açık mı?
Emeklileri Müjdeli Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi! mask
Emeklileri Müjdeli Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi!
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı? mask
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı?
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır? mask
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL