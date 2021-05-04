04 May 2021 - 16:59- Gündem

HİSAR-A Füzesi Başarılı! Hedef Uçağı Yerle Bir Etti!

Savunma sanayisinde yerli cihazlar üst üste başarılı oluyor. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.