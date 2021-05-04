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04 May 2021 - 16:59- Gündem G: 04 May 2021 - 17:00

HİSAR-A Füzesi Başarılı! Hedef Uçağı Yerle Bir Etti!

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Savunma sanayisinde yerli cihazlar üst üste başarılı oluyor. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

Ali Kurt
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.
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04 May 2021 - 16:59 AA Ankara- Gündem

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