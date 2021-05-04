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04 May 2021 - 21:56- Gündem G: 04 May 2021 - 21:57

Tam kapanmada semt pazarları açık mı? Yasakta pazar yerleri hangi gün kurulacak?

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İçişleri Bakanlığının genelgesine göre "pazar yerleri" cumartesi günleri açık olacak. Valiliklere gönderilen genelgeye göre, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak Vatandaşlar, yaş sebze meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecek
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuru yemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışındaki tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının düzenlendiği hatırlatıldı.

Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtilen genelgede, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucu bazı kararlar alındığı bildirildi.

Buna göre, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

- Pazar yerlerinde temizlik, giyim, züccaciye ve oyuncak gibi ürünler satılamayacak

Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda özellikle köylülerin ürünleri olmak üzere sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.

Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.

Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.

- Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketici temas edemeyecek

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satılacak. İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak.

Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen "Mesleki Faaliyet Belgesi" ile "Ticari Araç Görevlendirme Belgesi"ni ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Bu esaslar doğrultusunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Pazar yerlerine yönelik her türlü tedbirin, vali/kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanacak ve sahada bizzat takip edilmesi sağlanacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetleri eksiksiz yerine getirilecek.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

# genelge, İÇİŞLERİ Bakanlığı, pazar yerleri, Tam kapanmada semt pazarları açık mı

04 May 2021 - 21:56 AA Ankara- Gündem

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