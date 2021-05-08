İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya Girdi! Cemaate Saldırdı... 178 Yaralı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısının 178'e yükseldiği belirtildi.
İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, söz konusu saldırılarda 163 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 83'ünün Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.
Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle ve yüz, göz ve göğüsten olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.
Filistin Kızılayı: İsrail polisinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralı sayısı 178'e yükseldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.