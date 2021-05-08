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08 May 2021 - 01:15- Gündem G: 08 May 2021 - 01:24

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya Girdi! Cemaate Saldırdı... 178 Yaralı

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İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında Filistinlilere yönelik saldırılarında 178 kişi yaralandı
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İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısının 178'e yükseldiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, söz konusu saldırılarda 163 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 83'ünün Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle ve yüz, göz ve göğüsten olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı: İsrail polisinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralı sayısı 178'e yükseldi.

# filistin, kudüs, israil, Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesi

08 May 2021 - 01:15 AA - Gündem

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