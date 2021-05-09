Ankara Bala’da Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Başkan Buran Müjdeyi Verdi; Bala’da Kentsel Dönüşüm Başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve Bala Belediyesinin katkıları ile yürütülen çalışmalarda ilk etapta ilçe Merkezi Göztepe mahallesinde yaklaşık 20 dönüm alanda ilan edilen Kentsel Dönüşüm Alanına ait proje tamamlandı. Proje kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler Bayram sonrasında başlayacak.

İlk etapta 20 dönümlük alanda kentsel dönüşüm yapılacak olan ilçede 2. Etap çalışmaları 100 dönümlük alanı kapsayacak. İlçe merkezi yeni modern görünümüne kavuşacak.

‘Kentsel dönüşüm projemiz Balâ’ya hayırlı uğurlu olsun.’

Belediye Başkanı Ahmet Buran, ‘Kıymetli Hemşehrilerim, Bismillah deyip sizlerin destekleri ile göreve geldiğimiz günden bugüne durmadan çalıştık. Gitmediğimiz kurum, hizmet almak için aşındırmadığımız kapı kalmadı. Şükürler olsun ki meyvelerini almaya başlıyoruz. İlçemize yeni bir çehre kazandıracak, sosyo-ekonomik değer katacak olan kentsel dönüşüme başlıyoruz. Proje kapsamında farklı büyüklükte ve tipte daire, ticaret merkezi projelendirilip hak sahipleri ile bayramdan sonra görüşmelere başlanacaktır. Şimdiden ilçemize yeni bir başlangıç, değişim, katkı sağlayacak olan kentsel dönüşüm projemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun.’ Açıklamasında bulundu.