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13 May 2021 - 20:20- Gündem G: 14 May 2021 - 00:03

13 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1217 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi Ramazan Bayramı'nda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Filyasyon ve temaslı takibi bayram günü de devam ediyor. Bu fedakarlık unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde görevli sağlık çalışanları, maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle yürüttükleri mesaileri sırasında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Görevleri başında vatandaşlara bayram mesajları veren sağlık çalışanlarının videosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısının Faz 2 çalışmalarına 300'den fazla gönüllünün katılacağını belirtti.

Kovid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tek doz Kovid-19 aşısıyla uzun süre etkili bağışıklık sağlanamayacağını, bu yüzden ikinci dozun, ötelense bile mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mahalle ve Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları öne sürülen 44 kişiye, Kütahya'da ise 9 kişiye idari para cezası verildi.

Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya'da düzenlenecek üçüncü ayağında mücadele edemeyecek.

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13 May 2021 - 20:20 AA Ankara- Gündem

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