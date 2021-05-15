Haberler Ankara Haberler Ankara
15 May 2021 - 23:05- Gündem G: 15 May 2021 - 23:18

Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu son hafta maçında Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşlı futbolcular müsabakadan sonra büyük sevinç yaşadı.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu son hafta maçında Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşlı futbolcular müsabakadan sonra büyük sevinç yaşadı.

Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, bir süre saha içinde şampiyonluğu kutladı. Siyah-beyazlı oyuncular daha sonra kendilerini desteklemeye gelenlerle bu coşkusunu sürdürdü.

Şampiyonluk için özel hazırlanan tişörtleri giyen futbolcular saha içine giren kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarına alarak uzun süre şampiyonluğu kutladı. Siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı.

Ayak değneği ile kutlamalara katılan Ajdin Hasic de arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Stat hoparlörlerinden Göztepe marşları çalındı.

Süper Lig'de 20 hafta zirvede kalan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı

Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı. Sezon boyunca son hafta dahil 20 hafta ligde birinci sırada yer alan Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor 10, Galatasaray 7, Fenerbahçe 3, Fatih Karagümrük ile Göztepe ise birer hafta liderlik koltuğunda yer aldı.

Ligde ilk 2 haftada 4 puan aldıktan sonra sıralamada 18.'liğe kadar gerileyen siyah-beyazlı ekip, ilk olarak 16. haftada ilk sıraya yerleşti. 22. haftaya kadar liderliğini koruyan Beşiktaş, daha sonra 29. haftada ele geçirdiği ilk sıradaki yerini sezon sonuna kadar bırakmadı.

- Şampiyon beşinci kez averajla belli oldu

Süper Lig'de beşinci kez şampiyon averajla belli oldu. Beşiktaş ise ikinci kez averajla şampiyonluğa ulaştı.

1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992-1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu.

- Şampiyon, 12. kez son haftada belli oldu

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli oldu. Geride kalan 12 sezonda sadece 2'sinde zirve son haftada el değiştirmişti.

Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti.

- İzmir'de şampiyon 4. kez belirlendi

Daha önce 1975-1976'da Alsancak Stadı'nda Trabzonspor, 2006-2007'de İzmir Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe ve 2017-2018 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu'nda Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı İzmir'de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda mutlu sona ulaştı.

Ligde 16. şampiyonluğuna Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşan Beşiktaş, aynı statta 18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak.

# Beşiktaş, futbol, süperlig

15 May 2021 - 23:05 AA İzmir- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankaralı Üniversite Öğrencilerine TÜBİTAK desteği mask
Ankaralı Üniversite Öğrencilerine TÜBİTAK desteği
Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı mask
Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
Ankara'da Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 tedbirleriyle kılındı mask
Ankara'da Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 tedbirleriyle kılındı
Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı mask
Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı
Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz mask
Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz
Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin Desteği mask
Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin Desteği
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Trendyol Resmen Delirdi! Tüm Marketlere Öyle Bir Rest Çekti ki; Şok Olacaksınız! 1 TL'ye Satıyor, Toplam 16 Milyon Ürün... 2 Günde Gönderiliyor! mask
Trendyol Resmen Delirdi! Tüm Marketlere Öyle Bir Rest Çekti ki; Şok Olacaksınız! 1 TL'ye Satıyor, Toplam 16 Milyon Ürün... 2 Günde Gönderiliyor!
Survivor'da Aleyna ile İlgili O Gizli Fotoğraf Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor, O Hallerini Gören Herkes "Yok Artık, Bu O mu?" Diyor! mask
Survivor'da Aleyna ile İlgili O Gizli Fotoğraf Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor, O Hallerini Gören Herkes "Yok Artık, Bu O mu?" Diyor!
Survivor İsmail ve Batuhan Diskalifiyenin Ucunda! Eğer Bu Gerçekse Adada Yer Yerinden Oynar; Acun Gözlerinin Yaşına Bakmaz! Otel Odası... mask
Survivor İsmail ve Batuhan Diskalifiyenin Ucunda! Eğer Bu Gerçekse Adada Yer Yerinden Oynar; Acun Gözlerinin Yaşına Bakmaz! Otel Odası...
BİM Aktüel Devri Kapandı! Trendyol Mutfağa ve Gıdaya Girdi... Herkese 25 TL İndirim Veriyor, 5 Litre Yağ 55 TL ve Çok Daha Fazlası... mask
BİM Aktüel Devri Kapandı! Trendyol Mutfağa ve Gıdaya Girdi... Herkese 25 TL İndirim Veriyor, 5 Litre Yağ 55 TL ve Çok Daha Fazlası...
Survivor'da Aşk Kokusu Tüm Adaya Yayıldı! Adaya Nikah Memuru Gelebilir, Durumlar Çok Karışık! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? mask
Survivor'da Aşk Kokusu Tüm Adaya Yayıldı! Adaya Nikah Memuru Gelebilir, Durumlar Çok Karışık! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak?
Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS mask
Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS

GALERİ

2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran 4 Kripta Para! İşte O Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları mask
2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran 4 Kripta Para! İşte O Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları
Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı... mask
Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı...
Müge Anlı Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor... mask
Müge Anlı Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor...
Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor! mask
Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor!
Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu! mask
Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu!
İbrahim Tatlıses Bu Görüntü Karşısında Donakalacak! Canlı Yayında Hakaret Etmişti, O İsim Harekete Geçti ve Hamlesini Yaptı! mask
İbrahim Tatlıses Bu Görüntü Karşısında Donakalacak! Canlı Yayında Hakaret Etmişti, O İsim Harekete Geçti ve Hamlesini Yaptı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status