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18 May 2021 - 21:29- Gündem G: 18 May 2021 - 21:30

18 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. Ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi
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Türkiye'de son 24 saate 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi. Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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18 May 2021 - 21:29 AA Ankara- Gündem

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