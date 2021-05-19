Haberler Ankara Haberler Ankara
19 May 2021 - 23:06- Gündem G: 19 May 2021 - 23:07

19 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 11 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# koronavirüs, Kovid-19, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 19 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu, Bugünkü vaka sayısı son dakika haberleri

19 May 2021 - 23:06 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu mask
Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu
Ankaralı Üniversite Öğrencilerine TÜBİTAK desteği mask
Ankaralı Üniversite Öğrencilerine TÜBİTAK desteği
Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı mask
Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
Ankara'da Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 tedbirleriyle kılındı mask
Ankara'da Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 tedbirleriyle kılındı
Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı mask
Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı
Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz mask
Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Trendyol İndirim Bombasının Pimini Çekti! Devasa Kampanyayı Duyurdu, 30 TL'ye Yağ; 10 TL'ye Kıyafet, 50 TL'ye Ayakkabı Satıyor... mask
Trendyol İndirim Bombasının Pimini Çekti! Devasa Kampanyayı Duyurdu, 30 TL'ye Yağ; 10 TL'ye Kıyafet, 50 TL'ye Ayakkabı Satıyor...
Demet Özdemir Sütyenini Giydi, Pozunu Verdi! Oğuzhan Koç’tan Hamle Bekleniyor! İnce Belini Göğüs Dekoltesiyle Gösterdi! “Bu Ne Hal Demet!” mask
Demet Özdemir Sütyenini Giydi, Pozunu Verdi! Oğuzhan Koç’tan Hamle Bekleniyor! İnce Belini Göğüs Dekoltesiyle Gösterdi! “Bu Ne Hal Demet!”
Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir… mask
Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir…
Survivor’da Batuhan ve Aleyna Evleniyor! Kız İsteme Resmen Yapıldı! İsmail Balaban Öncülüğünü Aldı, Batuhan Şok İçinde Kaldı! “Tek Eksiğimiz…” mask
Survivor’da Batuhan ve Aleyna Evleniyor! Kız İsteme Resmen Yapıldı! İsmail Balaban Öncülüğünü Aldı, Batuhan Şok İçinde Kaldı! “Tek Eksiğimiz…”
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Müge Anlı’nın "Yakasına Yapıştı!" Kimseye Vermemeye Kararlı, Son Kararını Verdi! Müge Anlı Şimdi Neler Yapacak? mask
Acun Ilıcalı Müge Anlı’nın "Yakasına Yapıştı!" Kimseye Vermemeye Kararlı, Son Kararını Verdi! Müge Anlı Şimdi Neler Yapacak?

GALERİ

Yasak Elma'nın Yıldızının Flaş Görüntüleri! Herkes "Yazıklar Olsun" Diyor! Mastürbasyon Görüntüleri Gündeme Bomba Gibi Düştü... mask
Yasak Elma'nın Yıldızının Flaş Görüntüleri! Herkes "Yazıklar Olsun" Diyor! Mastürbasyon Görüntüleri Gündeme Bomba Gibi Düştü...
Sen Çal Kapımı'da Deprem! Hande Erçel Tarih Olacak... Öyle Bir Transfer Yapıldı ki; Hayranlar Çıldırdı! Selin'i ve Balca'yı Herkes Çok Özleyecek! mask
Sen Çal Kapımı'da Deprem! Hande Erçel Tarih Olacak... Öyle Bir Transfer Yapıldı ki; Hayranlar Çıldırdı! Selin'i ve Balca'yı Herkes Çok Özleyecek!
Esra Erol'da Milyonların Kınadığı Aile Olayı! Karısı Evden Kaçan Adamın Açıklamaları Şoktan Şoka Soktu... "Ne Yapıyorsunuz?" mask
Esra Erol'da Milyonların Kınadığı Aile Olayı! Karısı Evden Kaçan Adamın Açıklamaları Şoktan Şoka Soktu... "Ne Yapıyorsunuz?"
Uyanış Büyük Selçuklu'da Devrim! Öyle Bir Oyuncuyu Transfer Ettiler ki, Tüm Dizilerin Önüne Geçecek! Yeni Dönem Başlıyor, Rolü Duyan Şoktan Şoka Giriyor! mask
Uyanış Büyük Selçuklu'da Devrim! Öyle Bir Oyuncuyu Transfer Ettiler ki, Tüm Dizilerin Önüne Geçecek! Yeni Dönem Başlıyor, Rolü Duyan Şoktan Şoka Giriyor!
Demet Akalın Sinir Krizine Girecek! O İsim Öyle Bir Karşılık Verdi ki; Ünlüler Camiasında Ortalık Karışacak! "Piyasadan Silinmeye Oynuyor" mask
Demet Akalın Sinir Krizine Girecek! O İsim Öyle Bir Karşılık Verdi ki; Ünlüler Camiasında Ortalık Karışacak! "Piyasadan Silinmeye Oynuyor"
Müge Anlı Canlı Yayında Resmen Kriz Geçiriyordu! Seyirci Ölümden Döndü! Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor... mask
Müge Anlı Canlı Yayında Resmen Kriz Geçiriyordu! Seyirci Ölümden Döndü! Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status