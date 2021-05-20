Ankara'da Kent orkestrasından 19 Mayıs konserleri

Yenimahalle’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ilçede gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Sabahın erken saatlerinde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın, belediye hizmet binası ve Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı önündeki Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başlayan kutlamalar ilçenin dört bir yanında düzenlenen konserlerle gün boyu devam etti.

Dört farklı noktada konser

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçenin dört bir yanında konser verdi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen konserler; Karşıyaka İş Merkezi, Müslüm Gürses Parkı, Batıkent Murat Karayalçın Meydanı ve Ragıp Tüzün Parkı gibi ilçenin dört ayrı noktasında Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirildi.

Pandemi sonrasında normalleşme sürecinin başlamasıyla düzenlenen konserlere yoğun ilgi gösteren Yenimahalle sakinleri, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Duygu Kutlu, Tolga Kaya, Yüksel Didikoğlu, Serdar Şimşek, Evren Çelik ve Sezen Yurtsever’in seslendirdiği sevilen şarkı ve türkülere eşlik etti. Gün boyu devam eden etkinliklere katılan 7’den 70’e Yenimahalle sakinleri bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yaşar “19 Mayıs meşalesi gençlere emanet edildi”

Konser alanlarını tek tek dolaşarak vatandaşların bayramını kutlayan Yaşar, “Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte bayramlarda yapılan tüm etkinliklere ara vermiştik. Normalleşme süreci sonrasında Yenimahalle sakinlerini belediyemizin Kent Orkestrası sanatçıları ile buluşturduk.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık meşalesi olan 19 Mayıs meşalesini gençlerimize emanet etmiştir. 102 yıl önce Atatürk’ün Samsun’a ayak basması ile başlayan bağımsızlık mücadelesi, ezilen ve sömürülen tüm milletlere örnek olmuştur. Geleceğimizin mimarı olan Türk gençliğinin Cumhuriyetin değerlerine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık meşalesine sahip çıkacağına yürekten inanıyor, vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.