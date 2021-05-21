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21 May 2021 - 10:32- Gündem G: 21 May 2021 - 10:33

YKS'ye son bır ay kala sınava hazırlık tuyoları

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Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir ay kaldı. Milyonlarca adayın üniversiteli olmak için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir ay kaldı. Uzmanlar, adaylara son ayda hedeflerine uygun sayıda soru çözmelerini öneriyor.
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YKS’ye son bir ay kala uzmanından öneri: Hedefinize uygun sayıda soru çözün

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir ay kaldı. Milyonlarca adayın üniversiteli olmak için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir ay kaldı. Uzmanlar, adaylara son ayda hedeflerine uygun sayıda soru çözmelerini öneriyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh sınava hazırlık tüyolarını verdi.

3 milyon kişinin katılacağı YKS sınavı, 26-27 Haziran’da yapılacak. Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh’a göre, adayların bu dönemde yapabilecekleri şey hedeflerine uygun sayıda bolca soru çözmek. Zırıh’ın. önerileri şöyle:

‘’Sınava kalan son bir ayda günlük çalışma saatinizi ve temponuzu arttırın. Daha çok, anlayabildiğiniz ve yapabildiğiniz konulara yönelin. Yıl boyunca gayret göstermenize rağmen yapamadığınız konuları eleyin. Tam öğrenilmeyen konuları ise mutlaka tekrar edin. Ağırlıklı olarak genel tekrar testleri ve deneme sınavı çözün, sınavdan bir iki gün önce ise ders çalışmayı bırakın’’

Yanlış yaptığınız her sorunun çözümünü öğrenin

Son 1 ayda deneme sınavı çözerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Zırıh ’’Adaylar, ihtiyaçlarına göre, haftada 3 ya da daha fazla deneme sınavı çözebilirler. Deneme sonuçları bazen iyi bazen kötü olabilir, karamsarlığa kapılmayın. Yanlış yaptığınız her sorunun çözümünü mutlaka öğrenin. Deneme sınavı çözerken gerçek sınav sürelerini baz alıp ve zamanlamaya dikkat edin. Zaman kazanmak için test ve soru çözüm tekniklerini kullanmanızı öneriyorum’’ dedi. Tuğba Zırıh sözlerine şöyle devam etti: ‘’ Sınavdan önce çözülen binlerce soru adaylara, çeşitli soru tarzlarını görmelerine, soruları hangi çözüm yolları ile çözebileceklerine, soruları çözerken ne kadar süre ayırmaları gerektiklerini hesaplayabilmelerine, soruları daha rahat yorumlayabilmelerine ve okuma hızlarının artmasına katkı sağlayacaktır.’’

Öğrendiğiniz yeni konuyu gün içerisinde 10-15 dakika tekrar edin

İnsanlar öğrendiklerinin %80’ini 24 saat içinde unuturlar diyen Zırıh ‘’Unutmayı önlemenin en iyi yolu, aralıklı olarak dersleri tekrar etmektir. Aralıklı tekrarlar sayesinde bir taraftan eski öğrenilenler hatırlanırken diğer taraftan da sınavlara her an hazır durumda olunur. Öğrenilen yeni konunun gün içerisinde 10-15 dk. tekrar edilmesi yeterlidir. Günlük tekrarın yanında haftalık ve aylık tekrarlar da başarıyı zirveye çıkartır’’ ifadelerini kullandı.

Ders çalışma programınızı hazırlarken bunlara dikkat edin

Doğru ders çalışma programı hazırlamanın bu süreçte adaylara katkı sağlayacağını ifade eden İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh’ın önerileri ise şöyle;

‘’Öncelikle hangi dersi, haftanın hangi günü çalışacağınızı belirleyin. Hedefinize uygun sayıda soru çözün. Planınızda olan ama yapamadığınız konuları belirleyin, bu konulara yoğunlaşın. En fazla  zorlandığınız derslerde, konu çalışmaya daha çok vakit ayırın. Size kolay gelen derslerde ise konu çalışmaya çok vakit ayırmak yerine daha fazla test çözün.Ders çalışma programınızda mutlaka aralıklı tekrarlara yer verin.’’

Zaman yönetimi yapın

Sınava kalan son bir ayda zaman yönetimi teknikleri hakkında da bilgi veren Zırıh ‘’Güne erken başlayın, öncelikli işlerinizi belirleyin ve varsa erteleme alışkanlığınızdan kurtulun.Zaman yönetimi yapın. Bir ders saati boyunca çalıştıktan sonra 5-10 dakika ara vermek dikkatin tekrar toplanması ve verimli çalışma açısından faydalıdır.Gününüzü ikiye bölerek kullanmak da zaman yönetimi açısından faydalı olacaktır. Tüm testleri bir anda çözmeye çalışmayın.İnsanların hem bedenen hem de ruhen kendini daha iyi hissettiği, bir şey yapma isteğinin arttığı zamanlar vardır. Bu zaman dilimini verimli geçirin. Örneğin, kimi öğrenciler sabah saatlerinde daha verimli ders çalışabilirken kimileri ise akşam saatlerini daha iyi değerlendirir’’ dedi.

Tuğba Zırıh son olarak ‘’Ders dışı zamanlarda da neler yapılabilir?’’ sorusunu ise şöyle cevapladı: ‘’Haftada bir günlerini kendilerine, ailelerine ve sevdiklerine ayırsınlar. Kendilerini mutlu eden şeylerle uğraşsınlar.Bedensel ve zihinsel anlamda kendilerini yormayacak faaliyetlerde buluşunlar.Sakatlanma riski olan faaliyetlerde kaçınıp, nefes egzersizleri yapsınlar. En önemlisi ise uyku düzenlerini mutlaka ayarlasınlar.’’

# yks 2021 ne zaman, Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh, yks kaç gün kaldı, yks sınav önerileri

21 May 2021 - 10:32 - Gündem

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