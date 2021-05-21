Ankara'da hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Tam Kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

Bu kapsamda, Ankara ve Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek.