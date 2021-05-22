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22 May 2021 - 20:51- Gündem G: 22 May 2021 - 20:52

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli AŞI açıklaması: Nüfusumuzun 3 katından fazla!

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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan aşı anlaşmalarına ilişkin bilgi verdi. SağlıKovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan toplam aşı sayısı 27 milyon 761 bin 989 doz oldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı aşı anlaşmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

- "Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı"

Yeterli aşıya erişim için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Koca, şunları kaydetti: "Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin."

SağlıKovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan toplam aşı sayısı 27 milyon 761 bin 989 doz oldu

k Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 883 bin 637, ikinci doz aşı sayısı 11 milyon 878 bin 352 oldu. Toplam aşı sayısı ise 27 milyon 761 bin 989 olarak hesaplandı.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 681 bin 315, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 884 bin 789, toplam 4 milyon 566 bin 104, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 305 bin 849, ikinci doz aşı sayısı 998 bin 83, toplam 2 milyon 303 bin 932, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 161, ikinci doz aşı sayısı 824 bin 31, toplam 1 milyon 886 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 143 bin 630 Kovid-19 aşısı yapıldı.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ne kadar var, aşı sırası, 40 yaş ne zaman aşı olacak, aşı ne zaman gelir, türkiyede aşı var mı

22 May 2021 - 20:51 AA Ankara- Gündem

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