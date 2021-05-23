Haberler Ankara Haberler Ankara
23 May 2021 - 09:19- Belediyeler G: 23 May 2021 - 09:20

Yenimahalle'de 'Akıllı Yeşil Alan' dönemi

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Yenimahalle Belediyesi, pandemi boyunca yenileme işlemini sürdürdüğü ve yakın zamanda vatandaşın kullanımına açtığı Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda, su ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla son teknolojiyi kullanıyor.
mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yenimahalle Belediyesi, pandemi boyunca yenileme işlemini sürdürdüğü ve yakın zamanda vatandaşın kullanımına açtığı Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda, su ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla son teknolojiyi kullanıyor.

Batıkent bölgesinde vatandaşların sıklıkla uğradığı Murat Karayalçın Kent Meydanı’nı Akıllı Yeşil Alanlar (AYA) ve Nesnelerin İnterneti (IOT) sistemi ile baştan aşağı yenileyen Yenimahalle Belediyesi, meydanda ve çevresindeki yeşil alanda kullandığı son teknoloji sistemler sayesinde % 40’a varan su tasarrufu ve işçilik, bakım maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlayacak.

Türkiye’de ilk akıllı yeşil alan

Türkiye’nin ilk akıllı yeşil alan olma özelliğini taşıyan Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda uygulanan AYA ve IOT sistemi sayesinde, yeşil alanlara yerleştirilen nem sensörleri ile toplanan veriler sonrasında ihtiyaç kadar sulama yapılırken, akıllı aydınlatma sistemi de enerjiden tasarruf sağlayacak. Mevcut bitki örtüsünün ideal bakımını sağlayacak sistem sayesinde, su kaçakları da önceden tespit edilebilecek. Ayrıca meydanda kullanılan haberleşme teknolojisi ile ihtiyaç halinde personele gereksinim duyulmadan sisteme uzaktan müdahale edilebilecek.

Su ve enerji tüketimine dikkat etmeliyiz

Yenimahalle’nin ve kentin geleceği için yapılan yatırımlarda su ve enerji tasarrufuna büyük önem verildiğini belirten Yaşar, “Dünyamızın kısıtlı olan kaynaklarını kullanırken çok dikkatli olmanın zamanı geldi ve geçiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız yeşil alanlarda ve parklarda su ve enerji tasarrufunu ön planda tutuyoruz. İlçenin simgesi haline gelen Batıkent Karayalçın Kent Meydanı’nda da bu konuda gereken hassasiyeti gösterdik ve ekiplerimiz tasarruf için son teknolojiye sahip sistemleri kullandı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak şimdiden su ve enerji tüketimimize dikkat etmeliyiz” dedi.

# yenimahalle belediyesi, Yenimahalle ilçe haberleri, ilk akıllı yeşil alan

23 May 2021 - 09:19 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da hayaller gerçeğe dönüşüyor mask
Ankara'da hayaller gerçeğe dönüşüyor
Yenimahalle'de 'Akıllı Yeşil Alan' dönemi mask
Yenimahalle'de 'Akıllı Yeşil Alan' dönemi
Ankara Çankaya’dan yıldızlı hizmet binası mask
Ankara Çankaya’dan yıldızlı hizmet binası
Mamak’ı hizmette virüs de durduramadı mask
Mamak’ı hizmette virüs de durduramadı
Anfa bitki evi yazı rengarenk çiçeklerle karşılıyor mask
Anfa bitki evi yazı rengarenk çiçeklerle karşılıyor
Ankara'da Haşere avcıları sahada mask
Ankara'da Haşere avcıları sahada
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BİM ve A101 Çıldırdı! Kapanma Sonrası Bedava Gibi Ürün Satıyor, Kuyruk Oldu! Bunu Gören Trendyol Resmen Delirdi; Devasa Kampanyasını Duyurdu! 10 Milyon Ürün İndi... mask
BİM ve A101 Çıldırdı! Kapanma Sonrası Bedava Gibi Ürün Satıyor, Kuyruk Oldu! Bunu Gören Trendyol Resmen Delirdi; Devasa Kampanyasını Duyurdu! 10 Milyon Ürün İndi...
Survivor Poyraz’ın Akıbeti Belli Oldu! Elenecek Diyorlardı, Acun Ilıcalı Son Kararı Verdi! Hazin Son Ortaya Çıktı! Son Durumu… mask
Survivor Poyraz’ın Akıbeti Belli Oldu! Elenecek Diyorlardı, Acun Ilıcalı Son Kararı Verdi! Hazin Son Ortaya Çıktı! Son Durumu…
Survivor İsmail’e Diskalifiye Şoku! Halk Bıktı, Usandı! Bir Dakika Bile Görmeye Takat Kalmadı! Üzeri Resmen Çizildi! “Bu Ne Böyle Ya?” mask
Survivor İsmail’e Diskalifiye Şoku! Halk Bıktı, Usandı! Bir Dakika Bile Görmeye Takat Kalmadı! Üzeri Resmen Çizildi! “Bu Ne Böyle Ya?”
Survivor Aleyna Adaya Veda Ediyor! Az Kalsın O Yarışmacıyı Parçalıyordu, Büyük Kaos! Sonuç Diskalifiye Olabilir... mask
Survivor Aleyna Adaya Veda Ediyor! Az Kalsın O Yarışmacıyı Parçalıyordu, Büyük Kaos! Sonuç Diskalifiye Olabilir...
Survivor Steven Dayak Yedi, Yiyecek! İsmail ve Batuhan Son Noktaya Geldiler! Oyun Alanını Karıştı! “Acun Reis Hatırlamaman Normal…” mask
Survivor Steven Dayak Yedi, Yiyecek! İsmail ve Batuhan Son Noktaya Geldiler! Oyun Alanını Karıştı! “Acun Reis Hatırlamaman Normal…”
Savaşçı Dizisinden Tamer Karadağlı’nın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında Şok Bir Gerçek Varmış! Neler Oluyor? mask
Savaşçı Dizisinden Tamer Karadağlı’nın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında Şok Bir Gerçek Varmış! Neler Oluyor?

GALERİ

Ankaralı Oğuz Yılmaz'ın Adı Sincan'da Yaşatılacak... mask
Ankaralı Oğuz Yılmaz'ın Adı Sincan'da Yaşatılacak...
22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde ilk gün mücadelesi 12 saatte tamamlandı mask
22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde ilk gün mücadelesi 12 saatte tamamlandı
Dolu Yağışı Etkili Oluyor! Vatandaş Araçlarını Korumaya aldı... mask
Dolu Yağışı Etkili Oluyor! Vatandaş Araçlarını Korumaya aldı...
Demet Özdemir de Hande Erçel'i Piyasadan Sildi! Önce Evcen, Sonra Özdemir! Hande Erçel Son Popüler Günlerini Yaşıyor... mask
Demet Özdemir de Hande Erçel'i Piyasadan Sildi! Önce Evcen, Sonra Özdemir! Hande Erçel Son Popüler Günlerini Yaşıyor...
Esra Erol Bile Mosmor Kesildi! Öyle Bir Karı - Koca Olayı Yaşandı ki; Milyonlar Tepki Gösterdi! "Aile Düzenini Bozuyorsunuz" mask
Esra Erol Bile Mosmor Kesildi! Öyle Bir Karı - Koca Olayı Yaşandı ki; Milyonlar Tepki Gösterdi! "Aile Düzenini Bozuyorsunuz"
Survivor Aleyna Adaya Veda Ediyor! Az Kalsın O Yarışmacıyı Parçalıyordu, Büyük Kaos! Sonuç Diskalifiye Olabilir... mask
Survivor Aleyna Adaya Veda Ediyor! Az Kalsın O Yarışmacıyı Parçalıyordu, Büyük Kaos! Sonuç Diskalifiye Olabilir...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status