Yenimahalle'de 'Akıllı Yeşil Alan' dönemi

Yenimahalle Belediyesi, pandemi boyunca yenileme işlemini sürdürdüğü ve yakın zamanda vatandaşın kullanımına açtığı Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda, su ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla son teknolojiyi kullanıyor.

Batıkent bölgesinde vatandaşların sıklıkla uğradığı Murat Karayalçın Kent Meydanı’nı Akıllı Yeşil Alanlar (AYA) ve Nesnelerin İnterneti (IOT) sistemi ile baştan aşağı yenileyen Yenimahalle Belediyesi, meydanda ve çevresindeki yeşil alanda kullandığı son teknoloji sistemler sayesinde % 40’a varan su tasarrufu ve işçilik, bakım maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlayacak.

Türkiye’de ilk akıllı yeşil alan

Türkiye’nin ilk akıllı yeşil alan olma özelliğini taşıyan Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda uygulanan AYA ve IOT sistemi sayesinde, yeşil alanlara yerleştirilen nem sensörleri ile toplanan veriler sonrasında ihtiyaç kadar sulama yapılırken, akıllı aydınlatma sistemi de enerjiden tasarruf sağlayacak. Mevcut bitki örtüsünün ideal bakımını sağlayacak sistem sayesinde, su kaçakları da önceden tespit edilebilecek. Ayrıca meydanda kullanılan haberleşme teknolojisi ile ihtiyaç halinde personele gereksinim duyulmadan sisteme uzaktan müdahale edilebilecek.

Su ve enerji tüketimine dikkat etmeliyiz

Yenimahalle’nin ve kentin geleceği için yapılan yatırımlarda su ve enerji tasarrufuna büyük önem verildiğini belirten Yaşar, “Dünyamızın kısıtlı olan kaynaklarını kullanırken çok dikkatli olmanın zamanı geldi ve geçiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız yeşil alanlarda ve parklarda su ve enerji tasarrufunu ön planda tutuyoruz. İlçenin simgesi haline gelen Batıkent Karayalçın Kent Meydanı’nda da bu konuda gereken hassasiyeti gösterdik ve ekiplerimiz tasarruf için son teknolojiye sahip sistemleri kullandı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak şimdiden su ve enerji tüketimimize dikkat etmeliyiz” dedi.