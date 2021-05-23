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23 May 2021 - 09:21- Belediyeler G: 23 May 2021 - 09:22

Ankara'da hayaller gerçeğe dönüşüyor

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Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi devam ediyor. Proje kapsamında meslek öğrenen Altındağlı kadınların hayatı değişiyor.

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Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi devam ediyor. Proje kapsamında meslek öğrenen Altındağlı kadınların hayatı değişiyor. Altındağlı kadınlar epoksi alanında da atağa kalktı. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gören "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren kadınların hayatı değişti. İş ve meslek öğrenen Altındağlı kadınlar, artık geleceğe umutla bakıyor. 

“HAYALİM KENDİ ATÖLYEMİ AÇMAK...” 

24 yaşındaki Zeliha Coşkun bu kadınlardan yalnızca biri... Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Coşkun epoksi ile Altındağ Belediyesi sayesinde tanışmış. “İlk başta takı yaparak başladım” diyen Coşkun, epoksiyi yakından tanıdıkça kendini geliştirmiş. Reçineye aşina olduğu ve epoksi ile tasarımlar yapabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Coşkun “Sadece epoksi değil, girişimcilik, e-ticaret, renklerin anlamı ve tasarım gibi alanlarda da çok güzel eğitimler aldık. Kendimi çok geliştirdim. İçimizden geldiği gibi çalışıyor, epoksiye hayat veriyoruz. İleride kendi atölyemi açıp tasarımlar yapabilmek ve satış yapmak en büyük hayalim...” diyor. 

"TAKI YAPIYORUM..."

22 yaşındaki Banu Uysal ise Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi... Onun ilgisini çeken ise ahşapla ilgilenmek olmuş. Uysal “Ben ahşapla ilgilenmeyi, onun dokusunu ve kokusunu çok sevdim. Sehpa, tepsi, takı yapıyorum. Çok seviyorum. Bize bu güzel imkanları sunan, bu güzel mesleği yakından tanımamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi. 

“BİZE BU İMKANLARI SAĞLAYAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ” 

20 yaşındaki İrem Zeynep Karataş’ın hayali de kendi tasarım atölyesini açmak... Epoksi ile yaratıcılığın sınırlarını zorladıklarını söyleyen Karataş “Epoksi malzemeyi ahşap ile birleştirmek harika bir iş... Sadece hobi olarak yapmakla yetinmek istemiyorum. Meslek olarak benimseyip, kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı. 

"İNTERNETTEN SATIŞ YAPACAĞIM"

21 yaşındaki Merve Nur Fidan da epoksi ile hayatı değişen bir başka Altındağlı kadın... Güneşevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Fidan değişen hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Epoksinin ne olduğunu bilmiyordum. Hiç bir fikrim yoktu. İlk başta meraktan katıldım. Tanıdıkça, öğrendikçe çok keyif aldım. Keyif aldıkça kendimi daha çok geliştirdim. Şimdi satranç takımları, sehpa, tepsi, mumluk, saat, bardak altlığı, kolye ucu, anahtarlık, takı gibi çok değişik ürünler yapabiliyorum. Kendi tasarımlarımı geliştirip internet üzerinden satış yapmayı hayal ediyorum. Bize bu desteği veren belediyemize, Başkanımız Sayın Asım Balcı’ya ve hocalarımıza çok teşekkür ederim.” 

“ALTINDAĞLI KADINLAR İÇİN FIRSAT..."

"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin hem Altındağ, hem de Altındağlı kadınlar için çok faydalı olduğunu vurgulayan Başkan Balcı "Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Proje kapsamında; belirlediğimiz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde atölyeler oluşturduk. Projeye katılan kursiyerler çok önemli mesleki eğitimler alıyor. Katılımcıların el emeklerini ekonomik kazanca dönüştürmelerine, girişimcilik ve pazarlama teknikleri ile kendi işlerini kurmalarına fırsat tanıyacak projeler de geliştiriyoruz. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima yanındayız..." dedi.

# Altındağ Kadınları, Teknoloji ve Epoksi Sanatı

23 May 2021 - 09:21 - Belediyeler

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