Yenimahalle'de 850 kuaför dükkanına hijyen kiti dağıtıldı

Yenimahalle Belediyesi, 17 günlük kapanmanın ardından Yenimahalle’de bulunan 850 bay ve bayan kuaförüne toplamda 40 bin maske, 2 bine yakın dezenfektan ile kolonya dağıttı.

İş yerlerinin tek tek kapısını çalan ve kuaförlere hayırlı işler dileyen ekipler, hijyen kitlerini esnafa teslim etti. Esnaf, salgın süresince kendilerinden desteklerini esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini sundu ve “Koronavirüs ne kadar devam eder bilmiyoruz ama bu süre zarfında Başkan Yaşar, hem maddi hem manevi yanımızda oldu, Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

“Dayanışma içerisinde aşacağız”

Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacağız diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İmkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacağız. Pandemi döneminde işletmelerini kapatmak zorunda kalan esnafımızın her zaman yanında olduk. Maalesef salgından en çok etkilenenler esnaflar oldu. Bu yüzden zor duruma düşen esnaflarımıza belediye meclisimizin almış olduğu karar çerçevesinde bin 250 TL de nakdi yardımda da bulunacağız” dedi.