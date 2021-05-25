Akyurt Belediyesi 6 mahallede halı saha, 5 tanesinde ise basketbol sahası yapımına başladı. Temel atma aşamasında olan inşaatlar hakkında açıklama yapan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık şu ifadeleri kullandı “Akyurt’un merkezinde insanlarımızın ulaşabildiği hizmetleri mahallelerimizde de ulaşılır hale getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 6 mahallemize halı saha, 5 mahallemize ise basketbol sahası yapmak için kolları sıvadık. Elecik, Balıkhisar, Büğdüz, Saracalar, Güzelhisar ve Kızık’ta halı saha inşa ederken, aynı mahallelerimizden Elecik hariç hepsine basketbol sahası da yapıyoruz. Halı saha Türkiye’de tam bir kültür sporu diyebiliriz. Her yerde insanlar kendi aralarında takımlar kurup futbol keyfi yaşamayı seviyor. Çocuklar ve gençler de futbolu çok seviyor. Sporda başarının anahtarı tesisleşme. Her yerde tesise ulaşılabilirse başarı grafiği de yükselecektir. Yetenekli çocuklar ve gençler kendilerini buralarda keşfedecek, ileride belki de yıldız birer sporcu olacaklar. Bu yıl içerisinde spor alanlarımızı tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum.”
25 May 2021 - 14:52- Belediyeler Güncelleme: 25 May 2021 - 14:55
Akyurt’a 6 Halı saha, 5 Basketbol sahası
Mahallelerde spor alanlarının yaygınlaşması, spor yapmak isteyen Akyurtlular ile sporcu olmak isteyen gençlerin önünü açacak.
25 May 2021 - 14:52 - Belediyeler Yazdır
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.