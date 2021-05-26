Haberler Ankara Haberler Ankara
26 May 2021 - 12:48- Belediyeler G: 26 May 2021 - 12:49

Otokar Kent Körüklü otobüsleri Başkent için üretilecek

ABONE OL Google News Sayfamız

EGO Genel Müdürlüğü'nün 28 adet körüklü otobüsü için imzalar atıldı
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

EGO Genel Müdürlüğü’nün 28 adetlik körüklü otobüs alımı için Otokar’ın kazandığı ihalenin imzaları atıldı. Ankaralıları taşıyacak körüklü otobüsler için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreni, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti. Modern otobüsleri ile 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst düzey konfor ve güvenlik sunan Otokar, Ankara'nın yeni araç filosunu bu yıl içinde teslim edecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye, ulaşıma nefes aldırmaya devam ediyor. Ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile 50'yi aşkın ülkede büyük beğeni toplayan Otokar, Ankara EGO Genel Müdürlüğü'nün 28 adet körüklü otobüs alımı ve araçların 2 yıllık satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kazandığı toplu taşıma ihalesinin imzaları Ankara'da düzenlenen törenle atıldı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti. Son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesinin toplu taşıma ihalesini kazanan; Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi ülkelerde otobüsleri tercih edilen Otokar’ın 28 adet Kent Körüklü otobüsünün teslimatı bu yıl içinde tamamlanacak. Araçların 2 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerini de Otokar sunacak.

Düzenlenen törende bu yıl içinde teslim edilecek olan KENT Körüklü otobüslerin modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkat çektiğini, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en çok tercih edilen şehir içi araçları arasında yer aldığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Hayata geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetlerle sadece Ankaralıların değil Türkiye'nin beğenisini kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda da önemli bir dönüşüm içerisinde. Otokar olarak Ankara'nın yeni otobüs filosunu üretecek olmaktan mutluyuz. Araçlarımızın yanı sıra satış sonrası hizmetlerimizle de toplu ulaşımda 7 gün 24 saat Ankaralıların yanındayız" dedi.

AVRUPA'DA TOPLU TAŞIMANIN GÖZDESİ

Sektörde 58 yıllık tecrübesi ile Türkiye'nin yanı sıra 50'yi aşkın ülkede milyonlarca yolcuya güvenli toplu taşıma imkânı sunan Otokar, araçlarının tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 

ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIKTA ÜST DÜZEY KONFOR

Otokar'ın 18 metre uzunluğundaki KENT Körüklü otobüsü, basamaksız alçak giriş tabanı ile hızlı ve kolay iniş-biniş imkânı sağlarken, geniş iç hacmi ile yolcularına eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan KENT Körüklü, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

# TOPLU TAŞIMA, ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIK, Mansur Yavaş, EGO, EGO Genel Müdürü, yeni araç

26 May 2021 - 12:48 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Belediye esnafa nakdi yardım dağıttı, Chp biz yapıyoruz diye propaganda yaptı mask
Belediye esnafa nakdi yardım dağıttı, Chp biz yapıyoruz diye propaganda yaptı
Üzerimize düşeni yapıyoruz mask
Üzerimize düşeni yapıyoruz
Arılı kovanlar sahiplerini buldu mask
Arılı kovanlar sahiplerini buldu
Çankaya pandemide de durmuyor mask
Çankaya pandemide de durmuyor
Kütüphane sayısı artacak, kitaplara hızlı erişim sağlanacak mask
Kütüphane sayısı artacak, kitaplara hızlı erişim sağlanacak
Bu köyde hayat var mask
Bu köyde hayat var
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BİM Çıldırdı, A101 Rest Çekti! Bedava Niyetine Satarken, Trendyol da Devreye Girdi! Tam 11 Kategoride, Milyonlarca Ürün Satıyor! mask
BİM Çıldırdı, A101 Rest Çekti! Bedava Niyetine Satarken, Trendyol da Devreye Girdi! Tam 11 Kategoride, Milyonlarca Ürün Satıyor!
Müge Anlı'da Öyle Bir İtiraf Yapıldı ki; Canlı Yayında Müge Anlı Tir Tir Titredi! Günlerdir Stüdyodaydı, Ortaya Çıktı! mask
Müge Anlı'da Öyle Bir İtiraf Yapıldı ki; Canlı Yayında Müge Anlı Tir Tir Titredi! Günlerdir Stüdyodaydı, Ortaya Çıktı!
Survivor Batuhan - Aleyna Bitti! İkili Evlenecek Deniliyordu, Aşka Büyük Gölge Düştü! Acun Ilıcalı ve Sağ Kolu Affetmedi, Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan - Aleyna Bitti! İkili Evlenecek Deniliyordu, Aşka Büyük Gölge Düştü! Acun Ilıcalı ve Sağ Kolu Affetmedi, Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses'i Resmen Sanal Linçle Karşı Karşıya Bıraktılar! İbo Show'la İlgili Öyle Yorumlar Yapıldı ki; Yayından Kaldırmaya Kadar Gidebilir! mask
İbrahim Tatlıses'i Resmen Sanal Linçle Karşı Karşıya Bıraktılar! İbo Show'la İlgili Öyle Yorumlar Yapıldı ki; Yayından Kaldırmaya Kadar Gidebilir!
Arka Sokaklar Hayranları Yasa Girecek! Hüsnü Çoban Bitti, Koca Bir Devir Sona Eriyor! İşi Resmen Bitti... mask
Arka Sokaklar Hayranları Yasa Girecek! Hüsnü Çoban Bitti, Koca Bir Devir Sona Eriyor! İşi Resmen Bitti...
Demet Özdemir Bu Kez Oğuzhan Koç'u Sinir Krizine Sokacak! Son Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı, Bikinisiyle Yeri Göğü İnletti! "Yazık..." mask
Demet Özdemir Bu Kez Oğuzhan Koç'u Sinir Krizine Sokacak! Son Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı, Bikinisiyle Yeri Göğü İnletti! "Yazık..."

GALERİ

Amazon'un Başı Dertte! Haksız Yere Fiyat Artışından Dava Açıldı! mask
Amazon'un Başı Dertte! Haksız Yere Fiyat Artışından Dava Açıldı!
Yarasalar'dan Kötü Haber! Koronavirüs'ün Yeni Bir Dalına Rastlandı! mask
Yarasalar'dan Kötü Haber! Koronavirüs'ün Yeni Bir Dalına Rastlandı!
Hindistan'dan Google'a Ayar! Düzenlemelere Uyacağını Duyurdu! mask
Hindistan'dan Google'a Ayar! Düzenlemelere Uyacağını Duyurdu!
Masumiyet’in Ela’sı Sosyal Medyadan Kan Kustu! Dizisinin Finali Ardından İlk Kez Konuştu! Perde Arkasını Anlattı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! mask
Masumiyet’in Ela’sı Sosyal Medyadan Kan Kustu! Dizisinin Finali Ardından İlk Kez Konuştu! Perde Arkasını Anlattı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı!
Sadakatsiz Dizisi 31. Bölüm Sezon Finali Full İzle! Sadakatsiz 26 Mayıs 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Sadakatsiz Dizisi 31. Bölüm Sezon Finali Full İzle! Sadakatsiz 26 Mayıs 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Anneler 153. Bölüm Tek Parça İzle! 26 Mayıs 2021 Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Anneler 153. Bölüm Tek Parça İzle! 26 Mayıs 2021 Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status