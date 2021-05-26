Otokar Kent Körüklü otobüsleri Başkent için üretilecek

EGO Genel Müdürlüğü’nün 28 adetlik körüklü otobüs alımı için Otokar’ın kazandığı ihalenin imzaları atıldı. Ankaralıları taşıyacak körüklü otobüsler için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreni, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti. Modern otobüsleri ile 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst düzey konfor ve güvenlik sunan Otokar, Ankara'nın yeni araç filosunu bu yıl içinde teslim edecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye, ulaşıma nefes aldırmaya devam ediyor. Ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile 50'yi aşkın ülkede büyük beğeni toplayan Otokar, Ankara EGO Genel Müdürlüğü'nün 28 adet körüklü otobüs alımı ve araçların 2 yıllık satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kazandığı toplu taşıma ihalesinin imzaları Ankara'da düzenlenen törenle atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti. Son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesinin toplu taşıma ihalesini kazanan; Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi ülkelerde otobüsleri tercih edilen Otokar’ın 28 adet Kent Körüklü otobüsünün teslimatı bu yıl içinde tamamlanacak. Araçların 2 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerini de Otokar sunacak.

Düzenlenen törende bu yıl içinde teslim edilecek olan KENT Körüklü otobüslerin modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkat çektiğini, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en çok tercih edilen şehir içi araçları arasında yer aldığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Hayata geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetlerle sadece Ankaralıların değil Türkiye'nin beğenisini kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda da önemli bir dönüşüm içerisinde. Otokar olarak Ankara'nın yeni otobüs filosunu üretecek olmaktan mutluyuz. Araçlarımızın yanı sıra satış sonrası hizmetlerimizle de toplu ulaşımda 7 gün 24 saat Ankaralıların yanındayız" dedi.

AVRUPA'DA TOPLU TAŞIMANIN GÖZDESİ

Sektörde 58 yıllık tecrübesi ile Türkiye'nin yanı sıra 50'yi aşkın ülkede milyonlarca yolcuya güvenli toplu taşıma imkânı sunan Otokar, araçlarının tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIKTA ÜST DÜZEY KONFOR

Otokar'ın 18 metre uzunluğundaki KENT Körüklü otobüsü, basamaksız alçak giriş tabanı ile hızlı ve kolay iniş-biniş imkânı sağlarken, geniş iç hacmi ile yolcularına eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan KENT Körüklü, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.