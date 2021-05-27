27 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.