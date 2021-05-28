Haberler Ankara Haberler Ankara
28 May 2021 - 19:52- Gündem G: 28 May 2021 - 19:53

28 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# koronavirüs, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?, 28 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Bugünkü vaka sayısı son dakika haberleri

28 May 2021 - 19:52 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Siber Suçluların Hedefinde Yaşlılar Var mask
Siber Suçluların Hedefinde Yaşlılar Var
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Üniversite Hastanelerinde Çalışan Sağlıkçılara Yeniden "Ek Ödeme" Yapılması İçin Harekete Geçti mask
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Üniversite Hastanelerinde Çalışan Sağlıkçılara Yeniden "Ek Ödeme" Yapılması İçin Harekete Geçti
Avrupa borsaları yükselişle açıldı mask
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ankaralı Minibüsçüler zam istiyor mask
Ankaralı Minibüsçüler zam istiyor
‘İki teker’in 150 yıllık tarihi Rahmi M. Koç Müzesi’nde mask
‘İki teker’in 150 yıllık tarihi Rahmi M. Koç Müzesi’nde
2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı mask
2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BİM ve A101’e Resmen Savaş Açıldı! O Market Resti Çekti, İndirimini Yaptı! Kapış Kapış Alınınca Bir İndirim Daha Yaptı! Sadece 10 Lira… mask
BİM ve A101’e Resmen Savaş Açıldı! O Market Resti Çekti, İndirimini Yaptı! Kapış Kapış Alınınca Bir İndirim Daha Yaptı! Sadece 10 Lira…
Survivor Melis Ortalığı Yıktı Geçti! Birleşme Partisindeki Kıskançlık Krizini Tek Tek Açıkladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan… mask
Survivor Melis Ortalığı Yıktı Geçti! Birleşme Partisindeki Kıskançlık Krizini Tek Tek Açıkladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan…
Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Kardeşi Gibiydi, Resmen Darbe Yaptı! Milyonlarca Kişi Tepki Gösterdi... mask
Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok! Kardeşi Gibiydi, Resmen Darbe Yaptı! Milyonlarca Kişi Tepki Gösterdi...
Survivor’da Ortalık Kan Gölüne Döndü! Seyirciler Vurdumduymazlık Karşısında Çılgına Döndü! Murat Ceylan’ın O Hamlesi Sinir Krizi Sebebi Oldu! mask
Survivor’da Ortalık Kan Gölüne Döndü! Seyirciler Vurdumduymazlık Karşısında Çılgına Döndü! Murat Ceylan’ın O Hamlesi Sinir Krizi Sebebi Oldu!
Survivor Dora Battı, Çıkamıyor! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı, Üzeri Karalandı! Mavi Takım İçin Tehlike Oluşturmaya Başladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Dora Battı, Çıkamıyor! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı, Üzeri Karalandı! Mavi Takım İçin Tehlike Oluşturmaya Başladı! Neler Oluyor?
Survivor Steven’dan Acun Ilıcalı’yı Kışkırtacak Yorum! Mavi Takımın Hayalleri Suya Düştü, Dengeler Değişti! Ödülü Kazandılar Ama Cezaları Büyük Olacak! mask
Survivor Steven’dan Acun Ilıcalı’yı Kışkırtacak Yorum! Mavi Takımın Hayalleri Suya Düştü, Dengeler Değişti! Ödülü Kazandılar Ama Cezaları Büyük Olacak!

GALERİ

Beşiktaş Şampiyonluğu Tehlikede! Galatasaray'ın İddialarına Tepki Büyük! mask
Beşiktaş Şampiyonluğu Tehlikede! Galatasaray'ın İddialarına Tepki Büyük!
Sarı Fırtına Yerini Kasırgaya Bıraktı! Altın'da Fiyat Uçuyor! mask
Sarı Fırtına Yerini Kasırgaya Bıraktı! Altın'da Fiyat Uçuyor!
Devlet Bahçeli Kritik Toplantıyı Gerçekleştirdi! Belediye Başkanları Bir Araya Geldi! mask
Devlet Bahçeli Kritik Toplantıyı Gerçekleştirdi! Belediye Başkanları Bir Araya Geldi!
Yapay Zeka Teknolojisi Varlığa Işık Tutacak! Karanlık Madde Haritası Çıkarıldı! mask
Yapay Zeka Teknolojisi Varlığa Işık Tutacak! Karanlık Madde Haritası Çıkarıldı!
'Aşı Sertifikası' Uygulaması İle Gümrükte Rahatlık! Kapıkule Sınır Kapısında Başladı! mask
'Aşı Sertifikası' Uygulaması İle Gümrükte Rahatlık! Kapıkule Sınır Kapısında Başladı!
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Acı Haberi Duyurdu! Milyonlara Hitap Ediyor Ama Bilen Kişi Sayısı 100 Bile Değil! Meğer Öyle Bir Hastalıkla Baş Ediyormuş Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Acı Haberi Duyurdu! Milyonlara Hitap Ediyor Ama Bilen Kişi Sayısı 100 Bile Değil! Meğer Öyle Bir Hastalıkla Baş Ediyormuş Ki…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status