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29 May 2021 - 15:23- Gündem G: 29 May 2021 - 15:24

Sinovac ölüm vakalarına karşı daha etkili

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Uruguay'da yapılan araştırmada Sinovac aşısının Covid-19'a bağlı ölümleri BioNTech/Pfizer aşısından daha fazla engellediği tespit edildi.
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Uruguay Sağlık Bakanlığı, Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. CoronaVac aşısının Covid-19'a bağlı ölümleri BioNTech/Pfizer aşından daha fazla engellediği tespit edilen araştırmaya göre CoronaVac, iki doz aşıdan 14 gün sonra ölümleri yüzde 97 oranında, BioNTech/Pfizer ise iki dozdan 14 gün sonra ölümleri yüzde 80 oranında azaltıyor.


Ancak araştırmayı yapan uzmanlar, çalışmada yaş gruplarının, kişinin taşıdığı diğer hastalıkların ve özellikle risk gruplarının dikkate alınmadığını belirterek elde edilen sonuçların dikkatli bir şekilde yorumlanması gerektiği uyarısında bulundu. Söz konusu faktörlerin ölüm oranlarına büyük bir etkisi olduğuna işaret eden uzmanlar, bu noktaların dikkate alınmamasının araştırma sonuçlarını etkileyebileceğini ifade etti.

ARAŞTIRMANIN DİĞER SONUÇLARI

Uruguaylı uzmanların araştırmasına göre BioNTech/Pfizer aşısı, koronavirüsün bulaşmasına ve hastaneye yatışlara karşı ise daha iyi koruma sağlıyor. Buna göre BioNTech/Pfizer aşısı virüs bulaşma riskini yüzde 75 oranında, CoronaVac da yüzde 57 oranında azaltıyor. Yoğun bakıma alınma riskini ise Çin aşısı yüzde 95, BioNTech/Pfizer ise yüzde 99 oranında düşürüyor.

Araştırma çerçevesinde CoronaVac'la aşılanan 712 bin 716 kişiden 5 bin 360 kişiye virüs bulaşırken yoğun bakıma kaldırılan 19 kişiden 6'sı da hayatını kaybetti. Araştırmada, BioNTech/Pfizer'le aşılanan 149 bin 329 kişiden 691 kişiye virüs bulaştığı, bir kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü, 8 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. BioNTech'le aşılanmasına rağmen hayatını kaybeden kişilerin 80'li yaşlarda olduğunu vurgulandı.

# SinoVac, aşı, ölüm vakası

29 May 2021 - 15:23 - Gündem

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