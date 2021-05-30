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30 May 2021 - 00:11- Gündem G: 30 May 2021 - 00:12

Avrupa’da önlemler gevşetiliyor

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Yeni vaka sayılarının düşmesiyle birlikte, pek çok Avrupa ülkesinde koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor. Hollanda Hükümeti, sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurdu. 5 Haziran'dan itibaren restoranların kapalı alanları, müzeler ve sinemaların da açılacağı duyurulan ülkenin Başbakan'ı Mark Rutte, "hesaplanmış risk” aldıklarını ifade etti. "Önümüzdeki haftalarda sayılarda artış görülürse, o zaman durum başka olur” dedi.
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Yeni vaka sayılarının düşmesiyle birlikte, pek çok Avrupa ülkesinde koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor.Hollanda Hükümeti, sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurdu. 5 Haziran'dan itibaren restoranların kapalı alanları, müzeler ve sinemaların da açılacağı duyurulan ülkenin Başbakan'ı Mark Rutte, "hesaplanmış risk” aldıklarını ifade etti. "Önümüzdeki haftalarda sayılarda artış görülürse, o zaman durum başka olur” dedi. Uzman ekibin ise bu durumu "uzak ihtimal” olarak gördüğü ifade edildi.

Nisan ayının sonundan beri dışarıda yemek yemenin mümkün olduğu Hollanda'da aşamalı olarak açılma devam ediyor. Hayvanat bahçeleri açıldı, seks işçileri işlerine geri döndü. Hollanda'ya seyahat edenlerin uymak zorunda oldukları karantina kuralının ise ne zaman kalkacağı henüz belli değil.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE NORMAL BİR YAZ”

Avusturya'da da temmuz ayından itibaren stadyumlar, konser salonların ve tiyatrolar yeniden açılacak. Etkinliklere katılabilecek insan sayısına getirilen kısıtlamalar kaldırılırken, etkinliklere katılabilme koşulu; negatif test sonucu, aşılı olmak ya da hastalığı geçirmiş olmak olarak belirlendi. Etkinliklerde maske zorunluluğunun da kaldırılacağı ifade edildi ancak maske uygulamasının toplu taşıma araçları ve marketlerde devam edeceği ifade edildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, tedbirlerin gevşetilmesinin nedenini, yeni vaka sayılarında yaşanan düşüş ve hastanelerde yatan covid-19 hastalarının azalması olarak belirtti. Aşılamadaki ilerleme de göz önünde bulundurulduğunda, vakaların yeniden zirveye ulaşmasının beklenmediğini açıkladı. Kurz, "neredeyse normal bir yaz" sözünün gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

İTALYA'DA "BEYAZ BÖLGELER"

İtalya Hükümeti, korona tedbirlerini bazı bölgelerde daha hızlı kaldırmak için girişimlere başladı. Gelecek hafta başından itibaren, Molise bölgesi, Sardinya adası ve İtalya'nın  kuzeydoğusunda yer alan Friuli-Venezia Giulia bölgesi "beyaz bölge” ilan edilecek. Koronavirüs vaka sayısının az olduğu bu "beyaz bölgelerde” gece sokağa çıkma yasakları kaldırılacak, eğlence parkları ve kültür merkezleri yeniden açılacak.

Festivallere gidebilmek için negatif test sonucu, hastalığı geçirmiş olmak ya da aşı koruyuculuğu şartları aranıyor. Maske zorunluluğu ise aynı şekilde devam ediyor.

ALMANYA SEYAHAT KOŞULLARINI GEVŞETİYOR

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için seyahat kısıtlamaları gevşetiliyor. Hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu olan Robert Koch Enstitüsü, Hollanda ve Kıbrıs'tan gelenler için negatif test sonucu gösterilmesi şartıyla 10 gün karantina zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı. Almanya Polonya, Macaristan ve Bulgaristan'ı ise "riskli bölge" olmaktan çıkardı.

TÜRKİYE'DE GÖZLER YENİ GENELGEDE

Türkiye'de ise dün 7 bin 773 yeni vaka açıklandı. Günlük vefat sayısı 164 olarak kaydedildi. Türkiye'de 17 Mayıs'tan bu yana yürürlükte olan kademeli normalleşme takvimi çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesi bekleniyor. 1 Hazirans onrası dönemin kuralları yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belirlenecek. Genelgenin bu hafta yayınlanması bekleniyor.

# pandemi, kısıtlama, maske, aşı, avrupa

30 May 2021 - 00:11 - Gündem

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