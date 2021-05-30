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30 May 2021 - 12:18- Gündem G: 30 May 2021 - 12:19

Zincir marketlere yeni düzenleme! Artık Değişiyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak. Konu tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak. Konu tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle:

PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK MI?

Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.


BULVARDA 2 KİLOMETRE KURALI

Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak. Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.

O YERLERDE AÇILAMAYACAK

Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek. Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi. Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek.

DİKKAT ÇEKEN 'SİGARA' DETAYI

Zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.


AVM'LER ARASI 5 KİLOMETRE

Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak.

# Zincir Marketler, avm, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'

30 May 2021 - 12:18 - Gündem

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