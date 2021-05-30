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30 May 2021 - 12:22- Gündem G: 30 May 2021 - 12:23

Meteoroloji’den önemli yağış uyarısı! Ankara Parçalı Bulutlu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Bölgelerde hava durumu ise şöyle:

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik ile Bursa'nın güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar'ın, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ADANA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

IĞDIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

# ankara hava durumu, Meteoroloji, yağış uyarısı

30 May 2021 - 12:22 - Gündem

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