Meteoroloji’den önemli yağış uyarısı! Ankara Parçalı Bulutlu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Bölgelerde hava durumu ise şöyle:
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik ile Bursa'nın güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar'ın, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
ADANA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
IĞDIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.