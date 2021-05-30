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30 May 2021 - 12:31- Belediyeler G: 30 May 2021 - 12:32

Ankara Sincan’a spor alanında dev yatırımlar

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Ankara Sincan Belediyesi Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu’nu ilçeye kazandırmanın gururunu yaşıyor. Spor salonu 2 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle Sincan’ın değerine değer katıyor. Spor alanında yapılan yatırımlar bununla sınırlı değil, ilçeye 3 adet yüzme havuzu yapılıyor. 50 adet mini basketbol, voleybol ve badminton sahası da tamamlandı.
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Sincan Belediyesi Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu’nu ilçeye kazandırmanın gururunu yaşıyor. Spor salonu 2 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle Sincan’ın değerine değer katıyor. Spor alanında yapılan yatırımlar bununla sınırlı değil, ilçeye 3 adet yüzme havuzu yapılıyor. 50 adet mini basketbol, voleybol ve badminton sahası da tamamlandı.

Koronavirüs sürecinde halk sağlığını korumak için sahada olağanüstü çaba gösteren Sincan Belediyesi, “Önce İnsan Öncü Sincan” sloganıyla ilçenin marka değerini yükseltecek yatırımlara hızla yenilerini ekliyor. Belediye özellikle spor alanında yaptığı yatırımlarla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Sincan Kapalı Spor Salonuna Kavuştu

FIBA standartlarına uygun kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak spor kompleksinin yapımı sona erdi. Dev tesis hizmete girmek için gün sayıyor.

Dünya Şampiyonu Milli Boksör Sinan Şamil Sam’ın adı verilen spor salonu Ankara’nın önemli tesislerinden biri olmaya aday. Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu; salon futbolundan basketbola, voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırılan salon 2 bin 500 kişilik tribüne sahip. Kapalı Spor Salonu bünyesinde 420 m2’lik basketbol ve 162 m2’lik voleybol sahası bulunuyor.

Sincan’a 3 Adet Kapalı Yüzme Havuzu Yapılıyor

Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarını dolu dolu geçirebilecekleri spor alanlarını kazandırmak için çalışmalarına hız kattı. İlçeye 3 adet yüzme havuzu yapılıyor.

İnşaat çalışmaları devam eden yüzme havuzları Mustafa Kemal Mahallesi,Törekent Mahallesi ve Çimşit Mahallesi olmak üzere 3 ayrı noktaya yapılıyor.

Sincan’a Basketbol, Voleybol ve Badminton Sahaları

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanılan 50 adet çok amaçlı mini voleybol/basketbol ve badminton sahasının yapımı tamamlandı.

Sincan’ın marka değerini arttıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Ercan, “Sincanımız en güzelini, en iyisini hak ediyor. Sinan Şamil Sam Spor Kompleksimizin yapımını tamamladık. Kapalı spor salonumuz çok sayıda müsabakaya ev sahipliği yapacak, böylece profesyonel sporcuları ilçemizde ağılayabileceğiz. Bunların yanında 3 adet yüzme havuzumuzun yapım çalışmaları hızla devam ediyor. 50 adet mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımı da sona erdi. Vatandaşlarımızın verimli zaman geçirebilmeleri, spor yapabilmeleri için çalışmalarımız devam edecek. Her şey Sincan için.” ifadelerini kullandı.

# sincan, ankara, proje, yüzme havuzu

30 May 2021 - 12:31 - Belediyeler

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