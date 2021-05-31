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31 May 2021 - 18:33- Gündem G: 31 May 2021 - 18:34

AB’den Sevindiren karar: Aşılanmış kişilere kapılarını açıyor

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AB Komisyonu tam aşılanmış kişilerin uygun aşı sertifikalarıyla seyahatlerinde PCR testi ve 14 günlük karantinadan muaf olmasına yönelik karar alınmasını önerdi.

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AB Komisyonu tam aşılanmış kişilerin uygun aşı sertifikalarıyla seyahatlerinde PCR testi ve 14 günlük karantinadan muaf olmasına yönelik karar alınmasını önerdi.

Reuters'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği Komisyonu COVID-19 aşısının tam doz olarak yaptırmış kişilere yönelik olarak aşı sertifikasının çıkmasıyla birlikte PCR testi ve 14 günlük karantinadan muaf olması gerektiğine dair karar alınmasını istedi.

AB Komisyonu, üye devletlerin yaz boyunca seyahat önlemlerini kolaylaştırması talep edildi.
# avrupa birliği, PCR testi, 14 günlük karantina

31 May 2021 - 18:33 - Gündem

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