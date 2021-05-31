AB’den Sevindiren karar: Aşılanmış kişilere kapılarını açıyor

AB Komisyonu tam aşılanmış kişilerin uygun aşı sertifikalarıyla seyahatlerinde PCR testi ve 14 günlük karantinadan muaf olmasına yönelik karar alınmasını önerdi.
Reuters'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği Komisyonu COVID-19 aşısının tam doz olarak yaptırmış kişilere yönelik olarak aşı sertifikasının çıkmasıyla birlikte PCR testi ve 14 günlük karantinadan muaf olması gerektiğine dair karar alınmasını istedi.
AB Komisyonu, üye devletlerin yaz boyunca seyahat önlemlerini kolaylaştırması talep edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.