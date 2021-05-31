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31 May 2021 - 19:22- Gündem G: 31 May 2021 - 19:23

ABD’li profesörden COVID-26 ve COVID-32 uyarısı!

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ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün uyarısıyla dünya dehşete düştü. Katıldığı televizyon programında şoke eden açıklamalarda bulunan profesörden, COVID-26 ve COVID-32 uyarısı geldi. Dünyaya diz çöktüren, resmi rakamlara göre 3,5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili, ünlü profesörün yaptığı açıklama şok etkisi yarattı.

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ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün uyarısıyla dünya dehşete düştü. Katıldığı televizyon programında şoke eden açıklamalarda bulunan profesörden, COVID-26 ve COVID-32 uyarısı geldi.

Dünyaya diz çöktüren, resmi rakamlara göre 3,5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili, ünlü profesörün yaptığı açıklama şok etkisi yarattı.

COVID-26 VE COVID-32 UYARISI

Milliyet'te yer alan habere göre, ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün uyarısıyla dünya dehşete düştü. Katıldığı televizyon programında şoke eden açıklamalarda bulunan profesörden, COVID-26 ve COVID-32 uyarısı geldi.

Önde gelen hastalık uzmanı, halk sağlığının gelecekte yine tehlikelerle karşı karşıya kalacağını söyleyerek, koronavirüsün kökenlerine dair "tam bir soruşturma" çağrısında bulundu.

Baylor Tıp Fakültesi'nde moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez, "COVID-19'un kökenlerini tam olarak anlamazsak COVID-26 ve COVID-32 de çıkacak" dedi.

Pazar günü NBC televizyonunun "Meet The Press" programına konuk olan Hotez, virüsün nasıl ortaya çıktığına dair kesin sonuçlara varmanın, gelecekteki pandemileri önlemek için "şart" olduğunu söyledi.

# COVID-26, COVID-32

31 May 2021 - 19:22 - Gündem

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