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01 Haz 2021 - 11:47- Belediyeler G: 01 Haz 2021 - 11:48

Ankara Halkı'nın Tercihi Çankaya Parkları

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Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Çankaya’daki parklar vatandaşların eğlenme ve sosyalleşme mekanı olmaya başladı.
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Çankaya Belediyesine ait parkları tercih eden vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır süren pandemi kısıtlamalarının stresini Çankaya parklarında atıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte parklara giden vatandaşlar açık hava ve yeşil alanların da keyfini çıkarıyor.  

HER TÜRLÜ BAKIMLARI YAPILIYOR 

İlçedeki parkların bakım ve onarımları Çankaya Belediyesi ekiplerince düzenli olarak yapılıyor. Başta, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Kuğulu Park, Lozan Park, Zafer Park, İsmet İnönü Parkı ve Uğur Mumcu Parkı olmak üzere tüm parkların bitkisel bakımlarını yapan ekipler, budama, onarım ve yenileme çalışmalarını da düzenli olarak yapıyor.  

 
# Çankaya Belediyesi, çankaya ilçesi parkları, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Lozan Park, İsmet İnönü Parkı, Zafer Park, Kuğulu Park, Uğur Mumcu Parkı

01 Haz 2021 - 11:47 - Belediyeler

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