Ankara Halkı'nın Tercihi Çankaya Parkları

Çankaya Belediyesine ait parkları tercih eden vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır süren pandemi kısıtlamalarının stresini Çankaya parklarında atıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte parklara giden vatandaşlar açık hava ve yeşil alanların da keyfini çıkarıyor.
HER TÜRLÜ BAKIMLARI YAPILIYOR
İlçedeki parkların bakım ve onarımları Çankaya Belediyesi ekiplerince düzenli olarak yapılıyor. Başta, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Kuğulu Park, Lozan Park, Zafer Park, İsmet İnönü Parkı ve Uğur Mumcu Parkı olmak üzere tüm parkların bitkisel bakımlarını yapan ekipler, budama, onarım ve yenileme çalışmalarını da düzenli olarak yapıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.