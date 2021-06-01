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01 Haz 2021 - 11:49- Gündem G: 01 Haz 2021 - 11:50

MHP Lideri Bahçeli’den erken seçim açıklamalarına tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki gösterdi. Bahçeli, ''Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır'' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki gösterdi. Bahçeli, ''Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz bu milleti canımızdan aziz bildik. Bu cennet vatanı namus belledik. Türkiyemizi meşgul eden her sorunla ilgili yalın düşüncelerimiz, yapıcı önerilerimiz bir gerçek olarak meydandadır. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. Siyasi mücadelede dürüstçe, mertçe yapılmalıdır.

Fazilet ve ferasetleri kuru, fikir ve fiilleri kördür. İradesi esir düşenler için ülke ve ülkü diye bir meselenin esamesi okunamaz. Bu eyyamcı tipler gelene ağam gidene paşam diyecek kadar çıkarlarına düşkündür. İkbal kaygıları her şeyin önündedir.

Siyaset ve demokrasi mücadelesine nihai karar merci millettir. Bunun dışında destek arayanlar, dayanak araştıranlar, iktidar vizesi için güç merkezlerinden medet ve menfaat arzulayanlar zillet ve ziyan çukurundadır. Siyasette erdem yoksa entrika hakimdir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

CHP yönetiminin içler acısı durumu başkaca izah etmek nasıl mümkündür? İP yönetiminin teslimiyetçi ve süngü düşünmüş hali nasıl açıklanmalıdır? 2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını buna gerek duymadıklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu'na ne olmuş, nereye kaybolmuştur ? Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimlerin talebi, hangi karanlık muhaliflerin siparişidir?

Kılıçdaroğlu ve diğer yandaşları bu operasyonların siyaset ayağıdır. Biden'ın dümen suyuna giren, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği sahibinin sesidir. Türk milleti böylesi bir tuzağa düşmeyecektir. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP yönetiminin makam ve koltuk uğruna Türkiye'nin karşısına geçmesi zillet değil de nedir! CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesi isteniyor. Belli ki acelesi var, milletten korkulur mu diye soruyor. Desteksiz sallayan Kılıçdaroğlu, seçimlerin yapılıp yapılmamasıyla ilgili referandumdan bahsediyor. Yalan makinesi olmakla kalmıyor terör örgütlerinin neşesi olduğunu görmüyor, göremiyor.

Kılıçdaroğlu masal anlatmasın. Mafyanın CHP'ye boyalı medyaya nasıl nüfuz ettiğini, kafese nasıl yerleştirdiğini görmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hal almıştır ki düğüne götürseniz zurna beğenmezler. Tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bunu da kiralık aklından çıkarma. Seçimlere bugün itibariyle 754 gün kalmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele alanında gösterilen başarılar milletimizi haklı olarak sevindirmektedir. 1 Ocak'tan bu yana yapılan 181 operasyon 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İhanetin bedeli hainlere ödettirilmektedir. PKK/YPG'nin beli kırılmıştır. Teröristlerin temizletilmesi konusunda üstün bir mücadele yürütülmektedir. Diken battığı yerden battığı zaman çıkarılacak, terör örgütlerinin kaynak ve üreme alanları yerle bir edilecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duymak, sonuna kadar destek vermek milli vecibedir.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1399632102405062656

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01 Haz 2021 - 11:49 - Gündem

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