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01 Haz 2021 - 19:21- Gündem G: 01 Haz 2021 - 19:25

DSÖ’den Sinovac aşısına acil kullanım onayı

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Dünya Sağlık Örgütü, Çinli Sinovac Biotech'in koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. DSÖ, Sinovac aşısı için 18 yaş üzeri yetişkinlerde kullanımına onay verirken aşılamanın ikinci dozu için 2 ila 4 hafta aralık belirledi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısı için üst bir yaş sınırı belirlenmediği zira eldeki verilere göre aşının yaşlı bireylerde de koruyuculuk sağladığının kanıtlandığı ifade edildi.
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Dünya Sağlık Örgütü, Çinli Sinovac Biotech'in koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. DSÖ, Sinovac aşısı için 18 yaş üzeri yetişkinlerde kullanımına onay verirken aşılamanın ikinci dozu için 2 ila 4 hafta aralık belirledi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısı için üst bir yaş sınırı belirlenmediği zira eldeki verilere göre aşının yaşlı bireylerde de koruyuculuk sağladığının kanıtlandığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, üretildiği tesislerde yapılan denetimler de dahil Sinovac aşısına yönelik örgütün yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı belirtildi.

"DSÖ bugün Sinovac-CoronaVac Kovid-19 aşısını acil kullanım için onayladı." denilen açıklamada, böylelikle, bu aşıyı kullanan ülkelere ve diğer paydaşlara Sinovac aşısının etkinliği ve üretimi için uluslararası standartları karşıladığına dair güvence verildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi.

DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) da Sinovac'a yönelik araştırmalarını tamamladığı aktarılan açıklamada, "Mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ bu aşının 18 yaş ve üstü yetişkinlerde iki ila dört hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önermektedir." ifadesi kullanıldı. DSÖ, aşı için üst yaş sınırı önermedi.

- Ağır hastalığı ve hastaneye yatışları yüzde 100 önlüyor

Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin sonuçların da paylaşıldığı açıklamada, aşılananların yüzde 51'inde semptomatik hastalıkların önlediği kaydedildi.

Açıklamada, araştırma yapılan Sinovac aşısı olan kişilerin yüzde 100'ünde ağır vakaların ve hastaneye yatışların önlendiği vurgulandı.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

# Dünya Sağlık Örgütü, Çinli Sinovac Biotech, Sinovac aşısına acil kullanım onayı

01 Haz 2021 - 19:21 - Gündem

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