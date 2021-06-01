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01 Haz 2021 - 20:28- Gündem G: 01 Haz 2021 - 20:29

1 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
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Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.
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01 Haz 2021 - 20:28 AA Ankara- Gündem

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