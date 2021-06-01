Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.
01 Haz 2021 - 20:28- Gündem Güncelleme: 01 Haz 2021 - 20:29
1 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Elenecek İsmi Açıkladı! Ne Dora Ne Aleyna Çalışkan… Adaya Öyle Bir İsim Veda Ediyor Ki…
Çukur Dizisinin Finali İfşa Edildi! Yamaç Milyonları Hayal Kırıklığına Uğratacak! Her Şey Karmakarışık Bir Rüyaymış! Meğer Dizinin Sonunda…
Survivor Batuhan’a Darbeler İnmeye Devam Ediyor! Önce Annesinden Acı Haberi Aldı, Sonra Takımından… Başından Bela Kurtulmak Bilmiyor!
Survivor’da Berkay İsyan Bayrağını Kaldırdı! Kırmızı Takım Duman Oldu, Hedeflerde Tek Bir İsim Var! Herkes Bıkıp Usandı; Ya Gidecek, Ya Gidecek!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.