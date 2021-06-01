HAVELSAN-OSSA Yerlileştirme ve Millileştirme İş Birliği E- Çalıştayı

HAVELSAN ev sahipliğinde HAVELSAN – OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Yerlileştirme ve Millileştirme İş Birliği E- Çalıştayı düzenlendi. HAVELSAN’ın Yerlileştirme ve Millileştirme Stratejisi doğrultusunda yazılım alanında gösterilen çalışmalarla birlikte donanım alanlarında da tamamlayıcı yurt içi katmadeğer sağlayan tedarikçi firmalar ile iş birliklerini artırmanın ve geliştirmenin hedeflendiği Çalıştayın açılış konuşmalarını OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek gerçekleştirdi.

“Türkiye Savunma Sanayiinde Çok Hızlı İlerliyor”

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, açılış konuşmasında: “Türkiye son dönemde savunma sanayiinde çok hızlı ilerliyor. Tabii uzun bir süre tabiri caizse “uyuduktan” sonra Türkiye tekrar canlanıyor. Neyi kastediyorum, bizim atalarımız, Osmanlı Dönemi özellikle 16.- 17. yy’dan itibaren tarihçilere bakılırsa literatürdeki çalışmalar 18. yy kadar Osmanlıların özellikle deniz sanayi, gemicilik sanayi, mühimmat, silah yapımında dünyanın en ileri ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor.” dedi.

“Bugün Dünyanın Sözü Geçen Ülkelerinden Birisi Olduk”

Sivil sanayilerde gelişemediğimize ama askeri tarafta çok ileri gittiğimize dikkat çeken Yülek, “Cumhuriyet Döneminde de maalesef bu sürecin önünü alamadık ama 1970’lerin ortalarından itibaren ve daha sonra hızlanan bir süreçle 2000’lerin ortalarından itibaren savunma sanayiinde bugün dünyanın sözü geçen ülkelerden birisi olduk. Maalesef sivil sanayilerde hala bu durumda değiliz. Sivil sanayiler deyince tıbbı cihaz teknolojileri, ilaç, bugünün güncel konusu aşı, raylı sistemler vs. buralarda özellikle kamu sektörünün satın alma politikalarının çok koordinesiz olması sebebiyle savunma sanayiisinde gösterdiğimiz başarıyı maalesef gösteremiyoruz. Savunma sanayiinde bir o kadar başarılı olduk. 1970’li yılların ortasından beri savunma sanayii Kıbrıs çıkartmasından sonra Türkiye’ye gelen ambargo sonrasında tetiklendi.” dedi.

“Sivil Endüstri Dağınıklık İçindeyiz”

1980’lerin başlarında Savunma sanayii kurulması ve 2000’lerin başlarından itibaren de başkanlık haline getirilmesiyle aktif olduğunu belirten Yülek, “Benzer formülleri maalesef sivil endüstride kuramadığımız için orda büyük bir dağınıklık içinde devam ediyoruz. 11. Kalkınma Planı Sanayi Bölümünde bu konular tartışılıyor. Orada tavsiye edilen kararlar daha çok tavsiye niteliğinde maalesef. Bu kararlar alınır da ısrarla uygulanırsa belki sivil tarafta da gelişme olacak. Savunma sanayii tarafında niye ve nasıl bu kadar başarılı olduk dersek Savunma sanayii Başkanlığı’nın yönetiminde, liderliğinde HAVELSAN gibi kuruluşlarımızın yerli sanayi geliştirilmesi konusundaki önceliklendirmeleriyle böyle oldu. Şimdi bugün bunun en güzel örneklerinden birini görüyoruz.” dedi.

Yülek, bu çalıştayla HAVELSAN’ın, birçoğu esasında sivil hava alanlarda, teknolojik alanlarda OSSA’nın içindeki kabiliyetleri araştırmak, kendi ihtiyaçlarını, kendi vizyonunu göstermek, dolayısıyla onlara liderlik yaparak Türkiye’nin bu alanlardaki yerli sanayi ve teknoloji kapasitesinin oluşmasında imzasını atmış olduğunu vurguladı.

‘KOBİ’lerimiz “Kahraman”’

Türk savunma ve havacılık sanayiinin son dönemde hayata geçirdiği projelerle adeta bir başarı hikayesi yarattığına dikkat çeken OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ, “savunma sanayii kendi tankını, helikopterini, gemisini ve insansız hava aracını üretebilecek konuma ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli katkı payı yüzde 70’i aşarken, ihracatta kat edilen mesafe ve potansiyel de gelecek adına umut vaad etmektedir. Dolayısıyla benim “Kahraman” olarak adlettiğim KOBİ’lerimizin ana yükleniciler ile buluşmasını çok önemsiyorum. Kümelenmemizin kuruluş amacı olan ana sanayi firmamaları ile kobilerimizi buluşturmaya pandemi koşullarına adepte olarak devam ediyoruz.” dedi.

43 Farklı Faaliyet Alanında 40’ın Üzerinde Firma Katılıyor

Ertuğ konuşmasında 1 ve 2 Haziran 2021 tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek çalıştayta 43 farklı faaliyet alanında 40’ın üzerinde üye firma ile birlikte ülkemizin önde gelen firmalarından HAVELSAN’ın geliştireceği teknolojilere katkılar sunmak, yerli ve milli teknolojiler üretmek amacıyla iş birliklerinin görüşüleceğini vurguladı.

OSSA Yerli Ve Milli Üretimin Artırılmasında Önemli

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, pandemi döneminde KOBİ’lerin desteğiyle Türkiye’nin sanayi ve savunma sanayiinde önemli mesafeler kat ettiğini vurguladı. Konuşmasında Nacar, OSSA’nın savunma sanayiine olan katkılarına dikkat çekerken “OSSA, Ar-Ge ve üretim alanlarındaki yetenekleriyle savunma sanayiimizde yerli ve milli üretimin artırılmasında önemli bir rol üstleniyor. OSSA üyesi firmalarımız savunma alanındaki pek çok milli projenin de çözüm ortağı. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği (ICDDA) ile de sektörümüze ayrıca değer katıyor.” dedi.

HAVELSAN’ın sürdürülebilir iş birlikleri için çalıştığını vurgulayan Genel Müdür Nacar, “En temel düsturumuz yerli ve milli ürünler üretmek ve bu hedefe yönelik iş birliği ve stratejiler geliştirmek.” dedi.