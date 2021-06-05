Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Haz 2021 - 10:32- Eğitim G: 05 Haz 2021 - 10:33

Ankara’dan 38 okuldan 179 grup yarışıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara’dan 38 okuldan 179 grup yarışıyor. ‘’İpana 23. türkiye on-line liselerarası müzik yarışması’’na rekor başvuru
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen ‘’Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’’ ödülüne sahip, bu sene on-line olarak düzenlenen ‘’İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması’’na rekor sayıda başvuru geldi. 81 ilden her liseye açık olan yarışma, bu sene 1700 performansla rekor kırarken Ankara’dan 38 okuldan 179 grup başvurdu.

Ankaralı öğrenciler, 10 Haziran’da açıklanacak 120 finalistin arasına girmek için mücadele ediyor.

55 şehirden 1700 video performansın başvurduğu yarışmada, başvuruların bitmesinin hemen ardından, performansları değerlendirmek için ön jüri üyeleri yoğun çalışmalara başladı.

Finalistlerin açıklanmasına sayılı günler kala binlerce performansı değerlendirmeye başlayan ve dev isimlerden oluşan ön jüri üyeleri; yarışmanın kurucusu ve başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu, ülkemizin en önemli müzisyenlerinden Özkan Uğur, Fuat Güner, Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük ve Fatma Turgut   ‘’Türkiye’nin her şehrinden başvuran, gencecik arkadaşlarımızı görünce çok mutlu oluyoruz. Yarışmanın kuralı gereği 120 finalist açıklayacağız belki ama hepsi bizim birincimiz oldular bile.’’ dedi.

10 Haziran’a kadar sürecek jüri değerlendirmesi sonrası belirlenecek 120 finalist ise 14 Haziran’da açıklanacak. 14-25 Haziran tarihleri arasında belirlenen 120 video performansın final oylamaları ve jüri değerlendirmesi yapılacak. Kazananlar ise canlı yayınla 27 Haziran’da açıklanacak. 

Video performansları BANABAK mobil uygulamasından izlenebilir ve oylanabilir. BANABAK mobil uygulamasında yapılacak olan oylama ile 25 grup, 25 bireysel ve 10 beste performansı ayrıca jürinin belirleyeceği 25 grup, 25 bireysel ve 10 beste performansı toplamda 120 performans videosu finalde yarışacak. 

  

 

 

 

 

 

Tüm görselleri indirmek için Bu eposta 'Serhat Hacıpaşalıoğlu' adına [email protected] adresine gönderilmiştir.'Serhat Hacıpaşalıoğlu' ile ilgili ve/veya başka bir marka ile ilgili basın bülteni veya basın daveti almak istemiyorsanız marka, sektör ve abonelik ayarları için lütfen tıklayınız. powered by CID: 27lQT,4,23402,859808-687600-lambda 1.1Bu epostayı görüntülemekte zorluk yaşıyorsanız: Lütfen tıklayınız.

# ankara, eğitim, Serhat Hacıpaşalıoğlu

05 Haz 2021 - 10:32 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milli Eğitim’de ‘Yüz Yüze Eğitim’ Mesaisi mask
Milli Eğitim’de ‘Yüz Yüze Eğitim’ Mesaisi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açıkladı! Bu Ay Tamamlanacak mask
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açıkladı! Bu Ay Tamamlanacak
Bakan Selçuk Yanıtladı! İşte LGS İle İlgili Merak Edilenler mask
Bakan Selçuk Yanıtladı! İşte LGS İle İlgili Merak Edilenler
Anne Ve Baba Kaygısı, Çocuğa Bulaşıyor mask
Anne Ve Baba Kaygısı, Çocuğa Bulaşıyor
8 üniversiteye bağlı 10 fakülte kuruldu mask
8 üniversiteye bağlı 10 fakülte kuruldu
Telafi Eğitimi Nasıl Olacak? Bakan Selçuk’tan Açıklamalar mask
Telafi Eğitimi Nasıl Olacak? Bakan Selçuk’tan Açıklamalar
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Batuhan Kıskançlıktan Deliye Dönecek! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Adayı Terk Etmesi An Meselesi… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açıkladı! mask
Survivor Batuhan Kıskançlıktan Deliye Dönecek! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Adayı Terk Etmesi An Meselesi… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açıkladı!
İbo Show’da Mahmut Tuncer Krizi! Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu! Küslük Devam Ediyor, Her An Kavga Çıkabilir! Neler Oluyor? mask
İbo Show’da Mahmut Tuncer Krizi! Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu! Küslük Devam Ediyor, Her An Kavga Çıkabilir! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan’a Darbeler Arka Arkaya İniyor! Önce Annesi Acı Haberi Duyurdu, Sonra Kardeşi… Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! mask
Survivor Batuhan’a Darbeler Arka Arkaya İniyor! Önce Annesi Acı Haberi Duyurdu, Sonra Kardeşi… Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi!
Esra Erol’da Termos Başlara Bela Oldu! Kendisinde 22 Yaş Küçük Sevgilisiyle Yasak Aşk Yaşadı, Stüdyoyu İnletti! “Ölürüm Onun Yoluna” mask
Esra Erol’da Termos Başlara Bela Oldu! Kendisinde 22 Yaş Küçük Sevgilisiyle Yasak Aşk Yaşadı, Stüdyoyu İnletti! “Ölürüm Onun Yoluna”
Camdaki Kız Dizisi “Yayından Kaldırılıyor” Sadece Bir Bölümü Hatta Saatleri Kaldı! Kanal D Olaya İmzasını Attı! Seyircilerin Gözü Yaşlı… mask
Camdaki Kız Dizisi “Yayından Kaldırılıyor” Sadece Bir Bölümü Hatta Saatleri Kaldı! Kanal D Olaya İmzasını Attı! Seyircilerin Gözü Yaşlı…
Survivor Poyraz’ın Ağzı Burnu Dağıldı! Öyle Bir Düştü Ki, Acun Ilıcalı’nın Adamı Hızır Gibi Yetişti! Artık Yürümeyecek mi? mask
Survivor Poyraz’ın Ağzı Burnu Dağıldı! Öyle Bir Düştü Ki, Acun Ilıcalı’nın Adamı Hızır Gibi Yetişti! Artık Yürümeyecek mi?

GALERİ

Rakibimiz İtalya'da Memnuniyet Fazla! İtalyan Teknik Adam Takımın Performansından Memnun! mask
Rakibimiz İtalya'da Memnuniyet Fazla! İtalyan Teknik Adam Takımın Performansından Memnun!
Nijerya'dan Diktatörce Bir Eylem! Twitter Yasağı Ülkede Tepkiye Neden Oldu! mask
Nijerya'dan Diktatörce Bir Eylem! Twitter Yasağı Ülkede Tepkiye Neden Oldu!
İbo Show'da Bomba Gibi Final! Son Bölüme Birbirinden Ünlü İsimler Konuk Olacak mask
İbo Show'da Bomba Gibi Final! Son Bölüme Birbirinden Ünlü İsimler Konuk Olacak
Moody's Aynı Kararı Verdi! Türkiye'nin Notunu Güncellemedi! mask
Moody's Aynı Kararı Verdi! Türkiye'nin Notunu Güncellemedi!
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Nokta! Aşı Çalışmaları İçin Duyuru Resmen Yapıldı! Fahrettin Koca Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Nokta! Aşı Çalışmaları İçin Duyuru Resmen Yapıldı! Fahrettin Koca Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?
O İsimlerin Mal Varlıklarına El Konuldu! Terörizmi Finanse Edemeyecekler! mask
O İsimlerin Mal Varlıklarına El Konuldu! Terörizmi Finanse Edemeyecekler!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status