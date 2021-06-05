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05 Haz 2021 - 10:33- Belediyeler G: 05 Haz 2021 - 10:34

Başkan Yaşar LGS öncesi öğrencilere moral verdi

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Pazar günü yapılacak olan 2020-2021 öğretim yılı LGS (Liselere Geçiş Sınavı) öncesinde Destek Eğitim Merkezlerinde eğitim alan öğrencilerle Zoom üzerinden bir araya geldi.
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Pazar günü yapılacak olan 2020-2021 öğretim yılı LGS (Liselere Geçiş Sınavı) öncesinde Destek Eğitim Merkezlerinde eğitim alan öğrencilerle Zoom üzerinden bir araya geldi.

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezlerinde sınava hazırlanan öğrencilere LGS’de başarılar dileyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların iyi eğitim almasını amaçlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuğunu dershaneye gönderecek maddi durumu olmayan vatandaşımıza destek olmak amacıyla ilçenin dört bir yanında destek eğitim merkezlerini konumlandırdık. Aydınlık Türkiye’nin mimarları sizler olacaksınız. Hiçbir zaman mücadeleyi elden bırakmadan derslerinize çalışmaya ve başarıya odaklanmaya devam edin” dedi.

Destek Eğitim Merkezleri eğitime büyük katkı sağlıyor

Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak eğitime büyük destek veriyoruz ve bu konuda Türkiye’ye örnek oluyoruz. 80 kişilik kreşi olan bir ilçeden bu gün 2 binin üzerinde öğrenciye sahip 12 kreşi olan bir ilçe konumuna ulaşmış durumdayız. Okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz. Bunun yanında dershanelerin kapanması sonrasında 2 yıl önce belediyeleri etüt merkezi açma yetkisi verildi. Şuan da Yenimahalle’ye 7 noktada destek eğitim merkezi konumlandırdık. Destek Eğitim Merkezlerinde 3 bin 500 civarında öğrencimizi liseye ve üniversiteye hazırlıyoruz. Geçen yıl merkezlerimizde üniversiteye hazırlanan gençler büyük başarı gösterdi ve Türkiye’nin saygın üniversitelerine katılma şansını yakaladı. Öğretmenlerimiz pandemi boyunca hem online hem de yüz yüze eğitim vererek öğrencilerimizin başarılı olması adına büyük emek harcadı” şeklinde konuştu.

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum

Türkiye’nin gelişmesinin yolunun eğitimde adaletten geçtiğini belirten Yaşar, “Amacımız laik Cumhuriyeti yaşatmak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine inanan, üretken ve düşünen bir nesil yetişmesini sağlamaktır. Pazar günü yapılacak olan LGS sınavına katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, arzu ettikleri liseleri kazanabilmelerini temenni ediyorum” dedi.

# Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, LGS Sınavı, ankara

05 Haz 2021 - 10:33 - Belediyeler

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